Francesca Fagnani scatena i fan di Zeudi Di Palma con una mossa social. Cos’è successo? Poche ore fa, Zeudi ha pubblicato un post su Instagram per augurare una buona Pasqua a tutti i suoi seguaci. Ebbene, tra i tanti like è spuntato anche quello della Fagnani, che pare seguire da tempo l’ex Miss Italia. Al che, i sostenitori dell’ex concorrente del GF si sono entusiasmati, iniziando a chiedere a gran voce un’intervista della loro beniamina a Belve. Tra pochi giorni, infatti, su Rai 2 ripartirà la trasmissione di Rai 2, dove, per l’appunto, la Fagnani è solita intervistare personaggi noti dello spettacolo, e non solo.

In realtà, questa non è la prima volta che la giornalista dimostra di conoscere la modella. Alcune settimane fa, mentre si trovava ancora nella Casa del GF, Zeudi aveva raccontato di guardare spesso “Belve” e di essere una grande fan della Fagnani. Al che, alcune fan dell’ex gieffina hanno taggato la conduttrice, facendole notare che tra i suoi sostenitori c’era anche una fan “internazionale”. Da lì, la Fagnani aveva replicato al post con un cuoricino, per poi seguire la 23enne.

A Francesca Fagnani curtiu o post da Zeudi… to dizendo pra vcs que ela vai virar a princesinha da RAi pic.twitter.com/1J8IvCpkP3 — Vic (@zeudinhadocaps) April 20, 2025

Francesca Fagnani mette “mi piace” a Zeudi Di Palma: la reazione dei fan

Già qualche tempo fa, Francesca Fagnani aveva mostrato apprezzamento per i complimenti ricevuti da Zeudi Di Palma all’interno della Casa più spiata d’Italia, lasciando un cuoricino per lei sul suo profilo X. Anche dopo la fine dell’avventura di Zeudi al GF, Francesca sembra aver continuato a seguirla sui social, mettendo un mi piace al suo ultimo post su Instagram. Non è però chiaro se la giornalista abbia seguito davvero il percorso dell’ex Miss Italia nella reality di Canale 5, o se il suo “like” sia del tutto indipendente da quanto accaduto nel reality.

Ad ogni modo, almeno per ora, sembra improbabile che Zeudi possa essere ospite a Belve, considerando che gli ospiti di quest’edizione sono già stati scelti e si tratta di nomi già molto noti del mondo dello spettacolo, e non solo. Nonostante ciò, i fan di Zeudi hanno già iniziato a lanciare appelli nella speranza di convincere la giornalista ad invitarla, prima o poi, nel suo programma. Vale la pena ricordare che Zeudi può contare su un fandom davvero numeroso. La sua storia ha appassionato persone da tutto il mondo, che continuano a seguirla con entusiasmo e passione.