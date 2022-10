Francesca Fagnani: “Figli non sono venuti, matrimonio mi angoscia”/ “Zero rimpianti”

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve nonché compagna storica di Enrico Mentana, ha parlato in una intervista al Corriere della Sera della sua vita privata, tra amore e lavoro. Anche se a casa le due cose non si uniscono: “Lui non vuole che se ne parli”, ha rivelato. I due giornalisti stanno insieme ormai da dieci anni, ma in questo periodo non sono diventati genitori. “Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi. Non ho rimpianti”.

Enrico Mentana, da parte sua, ha invece avuto quattro figli da tre donne diverse. “Se è complicato? Per lui sì! Scherzi a parte, ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però”, ha precisato. E sull’ipotesi di unirsi in matrimonio ha le idee chiare: “Mi angoscia l’idea del “per sempre”. Giurare mi sembra un azzardo”.

Francesca Fagnani: “Figli non sono venuti, matrimonio mi angoscia”. Il rapporto con la mamma

Francesca Fagnani, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche del rapporto con la mamma, che è morta nel 2015. “Mi manca ancora tanto. Non le ho dato le soddisfazioni che si meritava in vita. Quando perdi la mamma sei più sola al mondo, non c’è più nessuno che ti chiede: “Come stai, hai mangiato?”. Sembrano sciocchezze, ma non lo sono. Non c’è giorno che non la pensi. Ho capito tutto troppo tardi”, ha ammesso.

Infine, qualche parola anche per l’amore che nutre nei confronti dei suoi due cani di razza Cavalier King: “Nina l’ha scelta Enrico e sembra una principessa, Bice l’ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro, ma niente: si buttano solo su di lui”, ha scherzato.

