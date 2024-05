Francesca Fagnani minacciata dalla malavita di Roma/ Rafforzato dalla prefettura il servizio di vigilanza

È stato attivato un servizio di vigilanza nei confronti di Francesca Fagnani dopo le minacce ricevute dalla malavita di Roma: lo rivela Repubblica, spiegando che la giornalista e conduttrice tv è finita nel mirino di pericolosi ambienti capitolini. Pare che il vertice del crimine capitolino abbia reagito in seguito all’uscita del libro “Mala Roma Criminale” che ha scritto Francesca Fagnani. In questo libro la giornalista porta alla luce nazionale i crimini della malavita di Roma che vengono raccontati soprattutto solo a livello locali.

Pare che la Fagnani, che conduce il programma di successo “Belve“, sia a conoscenza di tutto ciò: le autorità nei giorni scorsi l’avrebbero avvisata. In realtà, già prima di queste minacce, la sicurezza della giornalista, scrittrice e conduttrice tv era affidata a un servizio di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, che ora stanno monitorando la situazione con ulteriore attenzione, anche perché la situazione è ritenuta molto delicata dagli investigatori e dagli inquirenti.

FRANCESCA FAGNANI NELL’ELENCO DELLE PERSONE “NON GRADITE” ALLA MALAVITA DI ROMA

Francesca Fagnani sarebbe finita nel mirino di settori criminali che per investigatori e inquirenti sono ritenuti tra i più temibili, per questo la vicenda è stata approfondita in prefettura. Altri particolari sono stati forniti dal Corriere della Sera, secondo cui le minacce sarebbero partite con la pubblicazione del suo ultimo libro, in cui la giornalista e conduttrice fa nomi e cognomi dei boss, come Michele Senese detto ‘o Pazzo, che gestisce il narcotraffico nella Capitale da oltre quarant’anni. Quindi, ora Francesca Fagnani viene controllata in maniera costante dalle forze dell’ordine, visto che è finita nell’elenco delle persone “non gradite” da questi pericolosi criminali.











