Francesca Fagnani risponde alle critiche di Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta social tra le due giornaliste

Continua la faida tra Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli. Ma, si proceda con ordine. Recentemente, la Lucarelli ha criticato pubblicamente la collega nella sua newsletter, prendendo di mira il nuovo format Belve Crime, spin-off del celebre programma di Rai 2. Com’è noto, a differenza dell’originale, il nuovo progetto propone interviste non a personaggi dello spettacolo, ma a persone coinvolte in crimini noti o attività criminali. La polemica è esplosa già prima della messa in onda della prima puntata, in cui la conduttrice ha intervistato Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.

L’intervista ha spaccato il pubblico: da un lato, chi ha apprezzato lo stile diretto e incalzante della giornalista; dall’altro, chi ha ritenuto inopportuna la scelta di dare spazio mediatico a un uomo condannato per un crimine così grave. Ebbene, tra i più critici c’è stata sicuramente la Lucarelli. In un duro articolo, la giudice di Ballando con le stelle ha stroncato il programma, definendolo un vero e proprio “crimine”. Nelle ultime ore, però, Francesca Fagnani ha deciso di rispondere a modo suo, dando il via ad un botta e risposta social.

Francesca Fagnani replica a Selvaggia Lucarelli: il botta e risposta social

Nella sua newsletter, Selvaggia Lucarelli ha duramente criticato Francesca Fagnani per la scelta di portare personaggi come Massimo Bossetti nel nuovo format Ad ogni modo, la giudice di Ballando con le stelle ha comunque deciso di guardare la puntata, ma l’impressione finale è stata estremamente negativa. Secondo la giornalista, l’intervista è stata del tutto fuori luogo, a partire dall’ambientazione. Difatti, lo studio originale di Belve è stato ricreato all’interno del carcere, dando l’idea – sempre secondo Selvaggia – di una continuità surreale tra un’intervista leggera, come quella a Floriana del Grande Fratello, e una ben più delicata come quella a Bossetti.

Tra l’altro, non è la prima volta che Selvaggia esprime perplessità nei confronti della Fagnani. Questa volta, quindi, la conduttrice ha scelto di rispondere in maniera sottile ma pungente, lasciando un like a un post ironico della pagina Lercio, che recitava: “Da tre giorni non litiga con nessuno, è allarme tra i fan della Lucarelli“. Un gesto che non è passato inosservato a Selvaggia, la quale ha colto immediatamente la provocazione e ha replicato su X con un secco: “Le passerà“. Insomma, la faida tra le due giornaliste appare più viva che mai.