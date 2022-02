Francesca Fagnani vs Elettra Lamborghini/ “Stop a ‘Belve’? Forse non si è piaciuta…”

Francesca Fagnani è intervenuta ai microfoni de “La Vita in Diretta” nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio 2022 per presentare la nuova stagione del suo programma “Belve”, in onda su Rai Due, ed è subito scattata la domanda sulla querelle che l’ha vista protagonista assieme a Elettra Lamborghini. Cosa è accaduto, di preciso? Occorre fare un passo indietro per ricostruire fino in fondo la vicenda. Originariamente, la programmazione del format della Fagnani prevedeva la trasmissione nella prima puntata dell’intervista alla cantante, per regalare a tutti gli spettatori una partenza col botto.

Tuttavia, la Rai ha deciso di rivedere la pianificazione delle interviste, in quanto l’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha inviato una lettera, mediante il suo legale di fiducia, con la quale richiedeva di vedere il girato prima che questo venisse trasmesso sul piccolo schermo. Una richiesta alla quale la conduttrice si è fermamente opposta, in quanto a livello professionale non può essere accolta, nel rispetto dei ruoli e di tutti gli altri ospiti che si sono avvicendati e si avvicenderanno ancora sulla poltrona dello studio televisivo più temuto della seconda rete dell’azienda di viale Mazzini.

FRANCESCA FAGNANI: “ELETTRA LAMBORGHINI? MAGARI NON HA GRADITO LA SUA PERFORMANCE…”

Così, Alberto Matano ha invitato Francesca Fagnani a “La Vita in Diretta” per consentirle di fornire una spiegazione circa l’accaduto. A quel punto, la presentatrice si è limitata a sottolineare il concetto espresso in quest’articolo poche righe fa: “Non do mai le domande prima e non faccio mai vedere a nessuno la puntata prima che vada in onda. Elettra Lamborghini ha vincolato la trasmissione dell’intervista a questo aspetto e quindi la Rai ha deciso di attendere”.

Ma quali possono essere le ragioni alla base di questo repentino cambio d’idea da parte dell’artista? “Forse non si è piaciuta lei, magari non ha gradito la sua performance – ha risposto Fagnani –… Io spero ancora che lei magari la prossima settimana ci ripensi e decida di andare in onda”. Si attendono sviluppi su questo fronte e, soprattutto, una replica da parte della cantante.



