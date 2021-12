Francesca Falomo, moglie Fabio Galante/ “Matrimonio? Ne stavamo parlando”

Francesca Falomo è la compagna di Fabio Galante, ex calciatore di successo. Un grande amore quello nato tra il campione di calcio e la modella che da diverso tempo formano coppia fissa. Dopo tantissimi flirt e svariate relazioni con donne del mondo dello spettacolo, Fabio sembra aver trovato la donna giusta in Francesca. Bella da togliere il fiato, la modella è stata definita proprio dal compagno come “una donna bella, seria e intelligente oltre che incredibilmente sensuale”. Un amore importante visto che lo sportivo sta seriamente pensando di fare il grande passo con lei: ossia il matrimonio. Nel 2016 i due sono stati paparazzati dalla stampa insieme intenti a godersi una bellissima vacanza ad Ibiza e da allora non si sono mai più lasciati.

Cinque anni d’amore tra i due che sono sempre più innamorati e felici. Proprio per questo la coppia sta pensando a progetti di vita insieme, tra cui il matrimonio. A rivelarlo è stato proprio il campione che ha confessato a Storie Italiane: “mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando”.

Chi è Francesca Falomo, la compagna di Fabio Galante

Ma chi è Francesca Falomo, la compagna di Fabio Galante? Di professione modella, Francesca è anche una grandissima appassionata di calcio ed è tifosa dell’Inter. Non solo, la modella è anche una sportiva nata visto che pratica diversi sport come ha rivelato lei stessa dalle pagine de La gazzetta dello sport. “Ho sempre voluto occupare il tempo libero con lo sport di movimento, cercando di ottenere risultati efficaci sentendo la fatica”, ha confessato la modella dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Tra gli sport praticati dalla showgirl ci sono: danza, basket, sci, spinning in acqua e tanti tanti altri. Il calcio pure l’appassiona e non nasconde di avere un debole per l’Inter: “mio papà e mio fratello sono ipertifosi interisti. Quando Fabio ha visto delle partite con loro, non poteva credere ala passione che gli uomini della mia famiglia mettevano in gioco”.

