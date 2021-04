Francesca Fantini, moglie Omar Fantini/ “Insieme da quando avevamo 16 anni”

Francesca Fantini, questo è il nome della misteriosa moglie di Omar Fantini. Lui oggi sarà ospite di Simona Ventura in Game of Games e farà cose indicibili con Sara Croce, almeno da quanto si evince dai social, mentre la moglie sarà costretta a guardarlo da casa. Chi la conosce sa bene quanto lei sia schiva alle telecamere e ai social tanto che basta guardare il profilo del marito per capire quanto i due tengano alla privacy e stiano lontani da occhi indiscreti e pettegolezzi, ma siamo sicuri che questa sera in molti penseranno a Francesca Fantini quando il marito si lancerà in rocambolesche peripezie con la bella Sara Croce. Quello che sappiamo di loro come coppia è davvero poco e anche su Francesca Fantini non sappiamo nulla se non che i due sono insieme da una vita.

Francesca Fantini, moglie Omar Fantini, chi è e cosa fa nella vita?

Francesca Fatini e Omar Fantini si conoscono conosciuti quando avevano 16 anni, sono coetanei, e nel 2013 si sono sposati. In questi anni, dalla loro unione, sono nati i lor due figli meravigliosi, Edoardo e Caterina, spesso protagonisti di foto social al fianco del papà, un po’ meno con la mamma che, lo ripetiamo, ha fatto della privacy il suo baluardo. Lo stesso Omar Fantini è stato sempre lontano dal gossip e dalla prima pagina dei giornali per questioni di gossip e la moglie è sempre stata concorde e al suo fianco anche in questo. Siamo sicuri che per stare insieme così tanti anni, i due devono amarsi alla follia.

