CIBO SUPERSONICO A LE IENE: DI COSA SI TRATTA?

La dieta vegana può avere benefici nel percorso oncologico: lo sostiene il duo di Cibo Supersonico, coinvolto da Le Iene per il servizio dedicato a questo regime alimentare. Infatti, una delle due creatori racconterà i benefici nel suo percorso personale contro la malattia. Si tratta di Francesca Fariello, che con la compagna di una vita Chiara Ratti ha fondato appunto il progetto di cucina vegetale.

Peraltro, è nato nello stesso anno in cui Francesca ha affrontato il tumore al seno. In un’intervista degli anni scorsi a Quest for Beauty spiegò di aver cominciato a sentire una sorta di biglia nel seno sinistro, quindi si sottopose a un’ecografia mammaria che però non portò alla diagnosi di tumore. Visto che i dolori si intensificarono, si rivolse a un altro senologo che la fece sottoporre ad altri esami grazie ai quali scoprì di avere un cancro maligno al seno di quasi 5 centimetri di diametro.

Visto che le cure sarebbero cominciate tre settimane dopo, Francesca Fariello decise di fare un viaggio con Chiara Ratti, poi si dedicò alle cure oncologiche. I cicli di chemioterapia furono 18 e le fu rimosso completamente il seno, ma quella battaglia l’ha vinta.

DIETA VEGANA, LA BATTAGLIA DI FRANCESCA CONTRO IL CANCRO

La dieta vegana ha avuto un ruolo per Francesca Fariello di Cibo Supersonico nella sua battaglia contro la malattia. Il loro progetto di cucina vegetale, infatti, è stato parte del suo processo di guarigione e ha deciso di svilupparlo proprio dopo l’esperienza del tumore al seno. Il senso di questo progetto non è solo sostenere questa cucina, ma educare anche all’uso sano e sostenibile degli alimenti vegetali, anche tramite corsi culinari, cene a domiciliari ed eventi privati.

Ne hanno parlato anche in un libro in cui hanno mostrato i loro punti di vista anche nel modo di affrontare il dolore. Proprio nel libro Francesca ha parlato del dolore provato durante le cure, ma anche della sua forza nel riorganizzare la sua vita. La sua testimonianza è stata forte anche perché decise di non ricorrere all’intervento per ricostruire il seno. Temi che potrebbe affrontare il duo di Cibo Supersonico anche nell’intervista a Le Iene.