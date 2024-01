Francesca Fellini, nipote Federico/ “Mi ha eternalizzata in un disegno, ricordo le passeggiate a Rimini”

Si parla del grandissimo Federico Fellini stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. Ospite vi era Francesca Fabri Fellini, nipote del grande regista, che ha spiegato: “Il momento che ricordo con più affetto e che ho condiviso con mio zio? Le nostre passeggiate sulla spiaggia quando lui veniva a Rimini d’inverno ed era tutto mio, un gigante, un personaggio meraviglioso che mi teneva per mano dicendo le sue frasi magiche, come ad esempio di ricordarsi di meravigliarsi per cullare il bimbo dentro di noi, anche l’importanza del sogno, le due vite a occhi aperti e chiusi, tutte queste cose… era tutto mio, lui aveva sempre avuto un circo attorno a lui ma in quei momenti era solo tutto mio”.

Ma c’è qualcosa che Francesca Fabri Fellini rimpiange pensando allo zio? “Rimpiango di non essere andato alla cerimonia degli Oscar a Los Angeles, lo zio andò con la sua segretaria Fiammetta, del resto lei era bilingue… va bhè l’ho applaudito da casa”.

FRANCESCA FELLINI, NIPOTE FEDERICO: “OGGI IL CINEMA LO OMAGGIA”

Oggi la nipote di Fellini rivede lo zio nel cinema odierno? “Oggi vedo gli omaggio di Paolo Sorrentino, che ha studiato Fellini, nelle sue pellicole ci sono tanti rimandi ma anche quelli dei grandi registi come Woody Allen, Steven Spielberg e Martin Scorsese secondo cui Fellini ha cambiato tutto: c’è un mondo prima e dopo Fellini”.

Francesca Fabri Fellini ha realizzato un cortometraggio, La Fellinette, per il centenario della nascita del grande regista, che si trova attualmente su Rai Play: “Sono molto felice perchè può arrivare a tutti gli italiani – ha commentato – dopo una delle nostre passeggiate sulla spiaggia mio zio ha fatto questo bellissimo disegno che io ho dato a grandi animatori. Il suo sogno era quello di fare un film di animazione visto che non era riuscito a fare. Quel disegno l’ha chiamato la Fellinette e mi disse che ero io che resterò sempre in questo disegnino, è il ricordo più bello e magico che ho di lui, mi ha eternalizzato”.

