Francesca Ferragni cambia look ma viene attaccata/ Social in rivolta: “Ora sembra la sorella Chiara”

Francesca Ferragni, la nuova acconciatura fa arrabbiare i fan

Francesca Ferragni si rifà il look ma finisce nel mirino dei social. Non è un periodo particolarmente felice per le sorelle Ferragni, che dopo il caso Balocco per Chiara, provano a scrollarsi di dosso le tensioni delle ultime settimane. Francesca Ferragni ha proprio deciso di darci un taglio, sfoggiando sui social la sua nuova acconciatura di capelli. La giovane Ferragni ha deciso di dare una svolta netta alla sua immagine scegliendo tinta decisamente diversa rispetto a quella sfoggiata fino ad oggi. “Biondissimo”, infatti, definisce lei stessa il colore fresco di parrucco che ha suscitato le reazioni più svariate dei follower tra i quali non sono mancate quelle dei suoi cari.

Amadeus, ascolti record per L'anno che verrà/ In Europa nessuno ha fatto come lui

A partire proprio dal marito Riccardo Nicoletti che ha espresso tutto il suo apprezzamento con una serie di faccine di fiamme e occhi a cuore volte a esaltare l’ottima riuscita del cambio look. A non pensarla così sono alcuni fan, che hanno così criticato il look scelto da Francesca Ferragni. “Così somigli tanto a Chiara” scrive qualche utente; “Ti preferivo prima. Eri diversa dalle altre sorelle. Ora siete tutte troppo simili” commenta qualcun altro; “Alla fine si è omologata anche lei” si legge tra i commenti all’acconciatura di Francesca.

Uomini e Donne 2023, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua attaccati: "Flirt da tv"/ "Lei ha deciso..."

Anche Francesca Ferragni travolta dal caso Balocco

A pagare il carro prezzo del caso Balocco nelle ultime settimane è stata anche Francesca Ferragni, così come del resto tutti i componenti della famiglia. Il ciclone del caso Pandoro Balocco si è abbattuto su tutti i membri della famiglia, con Francesca Ferragni, sorella di Chiara, che insieme a Riccardo Nicoletti ha deciso di concedersi le vacanze di Natale 2023 sulla neve. In compagnia del loro figlio e del loro cane Gabri sono apparsi infatti svariati sfotto sul chiacchieratissimo scandalo riguardante Chiara Ferragni, come questo: “E il pandoro? Lo hai mangiato?”

Ricchi e Poveri vincitori di Sanremo 2024? Per i fan non ci sono dubbi, cosa è accaduto

A catalizzare l’attenzione è un messaggio non certo elegantissimo di un follower, al quale proprio il marito di Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti ha risposto senza tentennamenti. Il follower senza peli sulla lingua ha scritto: “Ma Riky esattamente che c**** fa nella vita?”. Alla provocazione, Nicoletti non si è sottratto, rispondendo per le rime: “Si fa i suoi…” senza aggiungere altro. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono convolati a nozze lo scorso settembre con una cerimonia in grande stile ma blindata, lo scorso 9 settembre.













© RIPRODUZIONE RISERVATA