Francesca Ferragni dopo il pandoro gate “ha perso il lavoro”?/ Lei smentisce il rumor: la replica Instagram

Francesca Ferragni ha perso il lavoro? “Il caso legato al pandoro gate…“

La vicenda mediatica che ha recentemente coinvolto Chiara Ferragni sembra aver colpito, di riflesso, anche la sua famiglia. Dopo il caso legato ai pandori Balocco griffati Ferragni, per il quale l’Antitrust ha multato l’imprenditrice digitale per pratica commerciale scorretta, è emersa un’indiscrezione che coinvolgerebbe nientemeno che una delle sue sorelle, Francesca Ferragni. A riportate la notizia è stato Gabriele Parpiglia che, intervenuto ai microfoni di RTL 102.5, ha spiegato cosa le sarebbe accaduto.

“Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio. Succede che il titolare (c’erano degli screzi precedenti)… ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia Ferragni. È stata mandata via un mese, è stata sospesa un mese. È alle Maldive, quindi non sta malissimo, però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro“, ha dichiarato il giornalista.

Francesca Ferragni risponde su Instagram con una pronta smentita

Francesca Ferragni, dunque, avrebbe perso il posto di lavoro dopo la bufera mediatica che ha coinvolto la ben più celebre sorella Chiara? L’indiscrezione nelle scorse ore ha inevitabilmente fatto il giro del web e ha sollevato il dibattito, ma ci ha pensato la diretta interessata a spegnere i chiacchiericci sul nascere e a raccontare come stanno le cose.

Condividendo una Instagram story sul suo seguitissimo profilo, Francesca Ferragni ha spiegato di non aver perso il lavoro, smentendo dunque l’indiscrezione del giornalista riportata in radio: “A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente“.

