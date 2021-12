Francesca Ferragni è incinta del fidanzato Riccardo Nicoletti/ La sorella di Chiara…

Grande gioia per la famiglia Ferragni che si allarga ancora. Dopo la nascita di Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez, tra qualche mese nascerà il primo figlio di Francesca Ferragni, la sorella minoe di Chiara. Fidanzata da tempo con Riccardo Nicoletti, Francesca Ferragni che, a differeza di Chiara e Valentina ha sceto di seguire le orme di papà Marco diventando una dentista, con una deliziosa foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere incinta del primo figlio.

Sangiovanni e Giulia Stabile fuga d'amore/ A Barcellona per il loro anniversario?

“Non solo panettoni, 14 settimane”, ha scritto Francesca Ferragni pubblicando due foto: una in cui il fidanzato Riccardo le bacia il piccolo pancino e una in cui con loro c’è anche il cane Gabri. L’annuncio di Francesca Ferragni ha immediatamente fatto il giro del web e gli auguri di Chiara sono arrivati super puntuali.

Rossella Erra: "Arisa e Vito Coppola insieme a Napoli"/ "Si stanno proprio vivendo…"

Francesca Ferragni incinta del primo figlio: gli auguri della sorella Chiara

Il 2021 finisce con l’annuncio più bello per Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. La coppia, tra qualche mese, allargherà la famiglia con la nascita del primo figlio. Il post di Francesca è stato inondato dai commenti dei followers tra i quali spiccano quelli di parenti e amici. Chiara Ferragni, oltre ad aver lasciato una serie di cuori rossi, ha scritto: “Non vedo l’ora di diventare zia”, ha scritto l’influencer.

La moglie di Fedez, poi, ha pubblicato la foto della sorelle con un leggero pancino anche sul proprio profilo instagram scrivendo delle bellissime parole alla futura mamma: “Congratulazioni alla mia sorellina Francesca e a Riccardo per aver annunciato il loro primo figlio: farò la zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto“, ha scritto Chiara non nascondendo la propria felicità.

Delia Duran concorrente al Grande Fratello Vip?/ Scoop di Fredella: "È in isolamento"





© RIPRODUZIONE RISERVATA