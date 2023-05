Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, il matrimonio/ Nozze il 9 settembre a Gazzola: la location da sogno

Francesca Ferragni sposa il compagno Riccardo Nicoletti

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, sposa il compagno Riccardo Nicoletti. I due stanno insieme dal 2009. Il matrimonio verrà celebrato il prossimo 9 settembre 2023, come da pubblicazioni sul sito del Comune di Milano. Riccardo, classe 1981, e Francesca, classe 1989, sono diventati genitori di Edoardo, nato lo scorso 21 giugno.

Rita Dalla Chiesa contro Fabio Fazio/ "Nessuna rottamazione dal centrodestra"

Riccardo ha fatto la proposta di matrimonio a Francesca il 12 marzo 2022, in occasione del 33esimo compleanno della compagna: “Best birthday ever”, aveva scritto la Ferragni su Instagram, pubblicando alcuni scatti della festa tra cui il momento in cui Nicoletti si è inginocchiato con l’anello in mano. Lo scorso febbraio, sui suoi canali social, Frances ha annunciato di aver scelto il suo abito da sposa presso l’Atelier Emè: “Eh si, ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante… E voi quanto ci avete messo a scegliere il vostro abito?”.

Isola dei Famosi, Nikita Pelizon spiazza su Gian Maria Sainato/ "Non un limone, però una limonata..."

Il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: data e location

Mancano pochi mesi al matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. I due si sposeranno a Gazzola, in provincia di Piacenza. La location scelta, a un’ora e venti da Milano, è il castello dei Conti Zanardi Landi nel borgo di Rivalta, un’antica fortezza sul fiume Trebbia. La coppia vive a Milano anche se entrambi sono originari di Cremona. Le damigelle della sposa saranno ovviamente le sorelle Chiara e Valentina, assieme ad altre due amiche di Francesca. Nelle scorse settimane le tre sorelle Ferragni avevano postato una foto che le immortalava in vestaglia di seta per la prova dell’abito da damigelle: “Tempo di qualità con le mie sorelle in preparazione per il matrimonio di Francesca”, aveva scritto Chiara Ferragni. Qualche giorno fa Francesca e il compagno Riccardo hanno partecipato a un matrimonio di amici: “Siamo i prossimi”, ha commentato in riferimento alle loro nozze ormai imminenti.

LEGGI ANCHE:

Spirito dell'Isola dei Famosi 2023: chi è?/ La voce è di Ermanno De Biagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA