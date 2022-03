Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano/ Compleanno in dolce attesa e “sì”

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano: l’annuncio è stato dato sui social network dai diretti interessati a pochi mesi dalla nascita del loro primogenito. La proposta di matrimonio è arrivata in occasione del trentatreesimo compleanno della sorella maggiore di Chiara, la nota imprenditrice digitale. La festa si è svolta sul lago di Garda con amici e parenti. Dopo il pranzo, l’attore si è inginocchiato ed ha tirato fuori l’anello. La festeggiata non ha potuto dire altro che “sì”.

“È stato il miglior compleanno della mia vita”, ha scritto Francesca Ferragni su Instagram con a corredo le fotografie della proposta di matrimonio davanti alla torta, del tenero bacio che ne è conseguito e dell’anello di fidanzamento mostrato nel suo splendore. Poco prima, nelle stories, aveva anche mostrato le rose rosse che il compagno le aveva donato per il lieto evento. Innumerevoli i messaggi di congratulazioni tra i commenti. In primis quelli delle sorelle Chiara e Valentina, le quali hanno condiviso il momento di felicità anche nei rispettivi profili.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano, ma prima diventeranno genitori

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti dunque si sposano, ma è presumibile pensare che le nozze saranno rimandate a dopo la nascita del loro bimbo. A dicembre scorso, infatti, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa. La sorella dell’influencer Chiara aveva comunicato, a fine anno, di essere incinta di quattordici settimane. Il primogenito – che sarà proprio un maschietto, anche se il nome non è stato ancora rivelato – dovrebbe dunque nascere a giugno, tra pochi mesi. In poco tempo, i due innamorati, saranno quindi travolti da un turbinio di emozioni: prima diventeranno genitori, poi si diranno il fatidico “sì”. In entrambi i casi i followers si attendono dei festeggiamenti in grande stile e non vedono l’ora di potere gioire insieme a loro. Non resta che attendere!

