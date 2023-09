Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sposano/ Oggi, sabato 9 settembre, la cerimonia “blindata”

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti oggi sposi: tutti i dettagli della cerimonia

Dopo annunci e preparativi durati diverse settimane, è arrivato il grande giorno per Francesca Ferragni. Oggi, sabato 9 settembre, la giovane convola a nozze con Riccardo Nicoletti, suo storico compagno. Chiaramente, tra gli invitati non poteva mancare anche l’influencer che già sui social si è detta emozionatissima per il grande evento. Stando a quanto anticipa Adnkronos, Chiara Ferragni potrebbe intervenire durante la cerimonia con un toccante discorso dedicato proprio ai neo sposi.

Per quanto concerne luogo e svolgimento del matrimonio tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, vige grande riservatezza. Il portale definisce le nozze “blindate”, con luogo prescelto il suggestivo castello dei Conti Zanardi Landi nel borgo di Rivalta. In linea con le richieste dei futuri sposi, non è stata rivelata la lista di nozze e per gli invitati è unicamente andare per deduzione; questi saranno inoltre chiamati a non anticipare nulla con scatti e video pubblicati sui social, almeno finchè non saranno proprio Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti a sciogliere gli indugi.

Tra l’altro, come riporta Adnkronos, sarà il secondo matrimonio in due giorni per Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha preso parte nella giornata di ieri alla cerimonia nuziale di Eugenio Scotto e Cecilia Malannino; festeggiamenti “opposti” rispetto all’organizzazione voluta dalla sorella dell’influencer, Francesca Ferragni, in occasione del suo imminente matrimonio con Riccardo Nicoletti.

Per il matrimonio di Eugenio Scotto e Cecilia Malannino, amici di Chiara Ferragni e Fedez, la lista di nozze è ampiamente nota così come numerosi contenuti pubblicati sui social. Spicca la presenza di Francesco Facchinetti che pare sia stato uno dei più “animati” durante i festeggiamenti successivi alla cerimonia sacra. Stesso discorso per Fedez; tra tuffi in fontana, canzoni improvvisate e divertimento con gli altri invitati vip. Oggi però, per Chiara Ferragni è tempo di dedicarsi ad un evento decisamente più importante; sarà sua sorella Francesca a compiere il grande passo con il suo grande amore, Riccardo Nicoletti.

