Francesca Ferragni ha accolto la sua seconda figlia Lea: gli auguri di Chiara Ferragni

Francesca Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. Poche ore fa, la sorella minore di Chiara Ferragni ha annunciato con un tenero post su Instagram la nascita della sua secondogenita, Lea. Nell’immagine, si intravede la culla accanto a lei, al marito Riccardo Nicoletti e al loro primogenito Edoardo. Com’è noto, Francesca e Riccardo, conosciuto come Riky, stanno insieme da tantissimi anni e, nel 2022, sono diventati per la prima volta, accogliendo il piccolo Edo. L’anno successivo, invece, hanno coronato il loro amore con il matrimonio, prima di allargare la famiglia nel 2025 con l’arrivo di Lea.

Solo pochi mesi fa, Francesca aveva annunciato la seconda gravidanza, emozionando i suoi follower e tutta la sua famiglia, a cui è profondamente legata. In particolare, ha un rapporto speciale con le sue sorelle, Chiara e Valentina Ferragni, che le sono sempre state accanto. Dopo il parto, le due zie non hanno perso tempo a condividere la loro gioia sui social, dimostrando ancora una volta quanto forte sia il legame tra le sorelle Ferragni.

Francesca Ferragni di nuovo mamma: le reazioni social

“Sono di nuovo zia“, ha scritto Chiara Ferragni sotto il post di Francesca, emozionata per l’arrivo della piccola Lea, la sua seconda nipotina. Anche Valentina Ferragni non è rimasta in silenzio, scrivendo: “Quarta volta zia!”. Ma, non sono state solo le sorelle a festeggiare la nascita di Lea. Tantissimi volti noti hanno lasciato messaggi di affetto e congratulazioni per la nuova nascita: da Aurora Ramazzotti a Veronica Ferraro, passando per Michael Castorino e Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali.