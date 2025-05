Preoccupazione dei fan per le condizioni di salute del figlio di Francesca Ferragni da quando è stato mostrato con un piede ingessato. Cosa gli è successo? Perché lo ha mostrato in queste condizioni? A raccontato tutto quanto ci ha pensato la sorella di Chiara in un post su Instagram.

La donna ha raccontato che il figlio Edoardo si è fatto male a un piede nel fine settimana: si è fratturato un osso del piede e il medico ha ordinato di non fare troppi sforzi. Niente di grave, per fortuna, anzi, potrà godersi l’affetto infinito della famiglia che lo adora sopra ogni altra cosa.

Francesca Ferragni aspetta il secondo figlio dal marito Riky Nicoletti

C’è stata un po’ di preoccupazione per Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni e il marito Riky Nicoletti, per via del fatto che si è fratturato un osso del piede durante il weekend. Non si può avere tempo per sopportare le nubi sulla loro testa perché la famiglia si sta allargando. Infatti la donna sta per diventare per la seconda volta mamma e non solo la sua famiglia è al settimo cielo, ma anche i fan che hanno imparato ad amarla per la sua semplicità e per la sua genuinità.

Ebbene sì, la sorella di Chiara Ferragni è incinta: sta aspettando una femmina e non si ha ancora notizie certe a proposito del nome o il periodo di nascita. Lei si mostra con il pancione, felice e sorridente, e i fan non vedono l’ora di godere appieno del lieto evento. Anche se ormai è quasi paragonata alla sorella, per via della sua presenza sui social, Francesca Ferragni svolge la professione di dentista come il padre con il quale tra l’altro collabora. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale non è solita metterla in piazza perché ci tiene alla privacy.