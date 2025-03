Dopo il gender reveal del figlio di Gianmarco Tamberi, ora tocca anche a Francesca Ferragni! La sorella di Chiara ha postato una foto sui social poco dopo aver rivelato di essere incinta del secondo figlio. Mentre l’imprenditrice digitale ed ex moglie di Fedez è alle prese con un grosso calo di introiti delle sue aziende e il rischio fallimento, splende il sole in casa della sorella, sposata con il cremonese Riccardo Nicoletti che si fa chiamare da tutti come “Riki”.

Chiara Ferragni, via all'aumento di capitale per la società Fenice/ 6,4 milioni dai soci contro il fallimento

Molti li definiscono come la “coppia più sobria” dell’impero Ferragni, tanto che la loro fanbase risulta ben diversa rispetto a quella degli altri familiari. Riki, infatti, è innamorato perso della sua cagnolona Gabriella e segue un filone social molto più “local”, tra passeggiate in campagna, animali e il figlio Edoardo, che regala sempre un sorriso ai follower. Il gender reveal pubblico è avvenuto durante la festa della donna, quando Francesca Ferragni ha pubblicato una foto della sua famiglia e del bambino che teneva in braccio due scarpette rosa. “Buona festa della donna anche a te piccolina“, si legge nella didascalia, ennesima dimostrazione della sobrietà dell’influencer.

Chiara Ferragni, crollo ricavi e patrimonio in fumo/ Bilancio 2023 a rischio impugnazione: tensioni in Fenice

Francesca Ferragni, i commenti social dopo il gender reveal: “Questo è quello che ci piace”

Francesca Ferragni non ama fare le cose in grande, e anche questa volta ha preferito parlare con una semplice foto. Non è mancato il commento della nonna Marina Di Guardo, scrittrice e mamma delle tre sorelle Ferragni: “La nostra piccolina…non vediamo l’ora di averti tra le braccia e subissarti di coccole, insieme a Leo, Vitto ed Edo“. Tanti i commenti dei fan che hanno apprezzato questo tipo di gender reveal senza troppi fronzoli. Del resto, come dicono molti dei follower, la “normalità” è la loro forza. Tanta felicità anche da parte delle sorelle Chiara e Valentina: la prima ha scritto “Ti aspettiamo cucciola“, mentre l’imprenditrice digitale si è limitata ad una faccina con gli occhi a cuore.