Manca poco e Francesca Ferragni diventerà madre per la seconda volta. Dopo la nascita del primogenito Edoardo, la sorella di Chiara Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti allargheranno presto la famiglia con l’arrivo di una femminuccia. L’8 marzo scorso, in occasione della Festa della Donna, Francesca ha scelto un modo decisamente più sobrio per il “gender reveal” del bebè, condividendo una foto di famiglia, con il braccio il loro bambino e due scarpette rosa. “Buona festa della donna anche a te, piccolina“, ha scritto, confermando il sesso della piccola.

Ebbene, adesso, sembra essere trapelato anche il nome della bambina. Poco fa, Deianira Marzano ha infatti condiviso una storia con scritto: “Francesca Ferragni aspetta una femminuccia che si chiamerà Tea o Lea“. Non è chiaro se quanto riportato dall’esperta di gossip sia solo un’indiscrezione, dal momento che non ci sono conferme ufficiali. Si tratta, dunque, d’informazioni da prendere con le pinze. Al momento, infatti, né Francesca né Riki hanno ancora svelato il nome della loro seconda figlia.

Trapelato il nome della figlia di Francesca Ferragni: scoppia la polemica

La rivelazione di Deianira Marzano ha acceso una nuova polemica sul web. Il motivo? Da giorni, ormai, si discute del fatto che gravidanze e dettagli legati ad esse vengano spesso anticipati da giornali o influencer di gossip, prima ancora che siano gli stessi protagonisti a parlarne. Questo comportamento sta suscitando numerose reazioni indignate. Un caso recente è quello di Giulia De Lellis, la cui gravidanza è stata rivelata in anteprima dal magazine Chi, insieme al nome e al sesso della bambina che avrà con Tony Effe. L’influencer non l’ha presa bene e ha lanciato una stoccata sui social, ricevendo il sostengo di altre mamme vip come Aurora Ramazzotti e Jacqueline Di Giacomo.

Di conseguenza, anche la nuova indiscrezione lanciata dalla Marzano sul presunto nome della seconda figlia di Francesca Ferragni ha riacceso il dibattito online, con molti utenti che l’hanno giudicata una mancanza di rispetto nei confronti della donna e della sua gravidanza. Al momento, l’influencer non ha commentato la vicenda, né confermando né smentendo il gossip. Non resta quindi che attendere per scoprire quale sarà ufficialmente il nome della bambina.