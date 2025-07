Francesca Fialdini è intervenuta sui social commentando le recenti dichiarazioni di Cecilia Rodriguez sui kg presi durante la gravidanza.

In punta di fioretto, ma nemmeno tanto; Francesca Fialdini è nota per la sua professionalità e soprattutto per dialettica e pensiero critico da fare invidia. Non a caso, il suo appuntamento domenicale con ‘Da noi a ruota libera’ risulta tra i programmi più seguiti anche grazie al passaggio di testimone con un programma cult della tv, ovvero Domenica In. La conduttrice e giornalista sta agitando le acque nelle ultime ore per una stoccata non da poco ai danni di un volto noto particolarmente chiacchierato di recente per ben altre questioni: Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez incinta: "Ecco quanti chili ho preso in gravidanza"/ Poi lo sfogo: "È davvero difficile"

Ma cosa ha portato Cecilia Rodriguez nel mirino di Francesca Fialdini? La conduttrice di Da noi a ruota libera ha pubblicato una storia su Instagram con la sorella di Belen sullo sfondo e un virgolettato che pare sia attribuibile proprio all’argentina in dolce attesa. Un commento sulla gravidanza in atto che avrebbe fatto storcere non poco il naso alla Fialdini come testimoniato dal commento tagliente alle parole della Rodriguez.

Francesca Fialdini concorrente di Ballando con le Stelle: sorpresa nel cast/ E Barbara d’Urso? Colpo di scena

Francesca Fialdini spiazzata dal commento di Cecilia Rodriguez sui kg presi in gravidanza: “Spero sia stata riportata male…”

“Pensavo fosse più semplice la gravidanza, ho perso 3kg; non ne vado fiera”, queste sarebbero le parole di Cecilia Rodriguez e riprese da Francesca Fialdini; una riflessione che ha evidentemente spiazzata la conduttrice che ha palesato il suo particolare dissenso ad una simile esternazione. “Ma che roba è questa?” – scrive nella storia su Instagram – “Io spero che non abbia detto veramente questa cosa qui, che sia stata riportata male, spero”. Una speranza, quella di Francesca Fialdini, di trovare presto una rettifica da parte di Cecilia Rodriguez e forse la conduttrice e giornalista non è l’unica ad essere sbigottita per quanto pare abbia dichiarato la sorella di Belen.