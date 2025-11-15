Francesca Fialdini è una delle protagonisti di Ballando con le stelle 2025: ecco chi sono i suoi genitori e il suo misterioso fidanzato

Una delle grandi sorprese dell’attuale edizione di Ballando con le stelle 2025 è senza dubbio Francesca Fialdini che con Giovanni Pernice sta mostrando un lato sui cui pochi avrebbero scommesso. Peccato solo che si sia infortunata, cosa che potrebbe incidere in maniera negativa sul suo percorso. Ma cosa si sa della sua vita privata? Partiamo dalla sua famiglia.

Si chiamano Renzo Fialdini e Ivana Bertonelli: si sono separati presto, ma non hanno mai fatto mancare l’affetto alla loro figlia. Sono due persone mentalmente aperte, con tanti interessi. Il loro lavoro? Lui sembra che sia stato un dipendente comunale mentre lei era funzionario pubblico. Sono sempre stati una luce nella sua vita anche nei momenti bui perché sì, ha avuto una forma di depressione e infatti l’ha superata grazie ala terapia.

Il pubblico è sempre curioso della vita privata dei personaggi del mondo dello spettacolo quindi in molti si sono chiesti chi sia il fidanzato di Francesca Fialdini. In una recente intervista al settimanale Confidenze quest’ultima ha confessato di essere legata a uomo dal 2023, “ma non voglio esporlo”. Insieme “ridiamo tanto” e di lui si fida. Una cosa rara, considerando che fa molta fatica ad aprirsi.

Il fidanzato della concorrente di Ballando con le stelle è sempre presente nella sua vita, si conoscono fin da quando erano ragazzi, come ha detto lei in un’intervista a Chi, e riesce a starle vicina con affetto e romanticismo. Intanto continua la sua gara nel dancing show di Milly Carlucci tant’è che nella scorsa puntata ha vinto malgrado l’infortunio.

