Chi è il fidanzato di Francesca Fialdini? La conduttrice resta abbottonata: “L’amore c’è, ma…”

Francesca Fialdini è single o ha un fidanzato? Se lo chiedono i tanti appassionati di gossip e i fan della conduttrice che, da qualche tempo a questa parte, avrebbe ritrovato l’amore. Il condizionale è d’obbligo perché Francesca Fialdini è sempre stata piuttosto abbottonata sulla sfera privata e non ha mai confermato direttamente le indiscrezioni. Soprattutto dopo la rottura con Milo Brunetti – con cui finì dopo che lui le suggerì di lasciare il lavoro nel caso in cui avesse voluto costruire una famiglia – la showgirl ha eretto un muro tra la vita pubblica e privata.

Riguardo l’attuale fidanzato, la conduttrice in una intervista rilasciata a Nek durante una puntata di Da noi a ruota libera, ha fatto intendere di essere felicemente impegnata. “L’amore? Certo che c’è, ma non è una favola. È un fatto. L’amore vero si vede, si sente, si fa. Chi ti ama, ti cerca, condivide, si prende cura”, le sue parole.

Francesca Fialdini “nasconde” il fidanzato misterioso e parla dell’importanza della fede

Amore ma non solo. Nella suddetta intervista, Francesca Fialdini ha parlato non solo del presunto fidanzato, ma anche di un altro aspetto molto importante nella sua vita: la fede. “E’ ciò che ha ribaltato le mie priorità: è uno sguardo luminoso sugli altri, che restituisce dignità a ciascuno”, ha raccontato Francesca.

Oggi la showgirl vive con grande serenità il successo e la sua nuova avventura a Ballando con le Stelle, ma continua ad erigere un muro tra la vita privata e professionale. Infatti non sappiamo chi sia il suo attuale fidanzato, se faccia parte del mondo dello spettacolo o meno. Da tempo Francesca Fialdini continua a muoversi con grandissima discrezione, stando ben attenta a tutelare la propria privacy.

