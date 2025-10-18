Francesca Fialdini è profondamente legata a nonna Gianna, che descrive simpaticamente come la sua "consulente per la tv": "Sa ogni cosa..."

Il ruolo di nonna Gianna nella vita di Francesca Fialdini

Forse non tutti sanno che Francesca Fialdini ha una “consulente segreta” che la supporta e la sostiene nella sua avventura a Ballando con le Stelle 2025. Si tratta dell’amata nonna Gianna, dolce signora di novantatré anni ancora molto vispa e attenta a tutto ciò che accade in tv e all’interno del mondo dello spettacolo. Ecco perché Francesca Fialdini fa tesoro dei suoi consigli, cercando di applicarli direttamente in pista da ballo e più in generale in tv. “Nonna Gianna è la mia consulente e ha una passione per Barbara d’Urso”, ha confidato poche settimane fa la conduttrice.

“Io mi ritengo una persona riservata sul piano personale, ma non mi spaventa farmi vedere per quello che sono. Anzi, credo sia importante condividere anche il dietro le quinte…”, le parole della Fialdini. E nel suo dietro le quinte non può che esserci spazio per i suoi famigliari, a cominciare da nonna Gianna.

Francesca Fialdini, che intesa con nonna Gianna: “La adoro…”

“La mia vita non è mai stata in vetrina, ma non vuol dire che non ci sia nulla da dire! Ho un compagno fantastico e ho una famiglia che adoro”, racconta ancora Francesca in una intervista rilasciata al Corriere.it. “Non posso non parlare di lei, nonna Gianna ha 93 anni ed io provo adorazione per lei”, sottolinea la conduttrice di Da noi a ruota libera.

Nell’intervista, Francesca la etichetta simpaticamente come la sua consulente per la tv, perché è informatissima e là sempre saggi consigli. “Mia nonna segue tutto quello che succede in tv… e ha una vera passione per Barbara d’Urso! Negli anni ’80 poi ci divertivamo insieme guardando le telenovele…”, ha raccontato la Fialdini.

