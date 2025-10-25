Francesca Fialdini vola a Ballando con le Stelle 2025 grazie al suo insegnante Giovanni Pernice, ma lei ammette un suo punto debole

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono ancora i grandi favoriti di Ballando con le Stelle 2025?

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sarebbero già destinati alla vittoria di Ballando con le Stelle 2025 se non avessero alle loro spalle una concorrente battagliera come Barbara D’Urso e la possibile outsider Andrea Delogu. Eppure, a nostro avviso, la celebre conduttrice di Da Noi a Ruota Libera continua ad essere la grande favorita di questa edizione di Ballando con le Stelle, soprattutto ripensando a quanto abbiamo visto nel corso di queste settimane.

Nella prime puntate del talent show, infatti, Francesca Fialdini ha dimostrato grandi capacità in pista da ballo, valorizzata da un eccellente Giovanni Pernice. Puntata dopo puntata, allieva e maestro sono cresciuti sempre più, arrivando alla svolta sexy della settimana scorsa che ha infiammato il web. Una Francesca Fialdini fuori dalla comfort zone ha incantato, con movenze magnetiche ed una coreografia godibilissima. Eppure c’è chi non stato del tutto convinto dalla performance e ha fatto notare che non bisogna essere ‘sexy a tutti i costi’. La stessa Fialdini, dietro le quinte e dopo la performance, ha ammesso di non aver dato il meglio: “Ero emozionata, ho fatto meglio alle prove generali”, ha spiegato, ammettendo così un suo punto debole.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che coppia! La svolta sexy di lei infiamma i fan

Di sicuro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice metteranno in seria difficoltà la giuria di Ballando con le Stelle. Oggettivamente, questa è una coppia quasi incontestabile, che sta dando e ricevendo tanto dal programma di Milly Carlucci. L’auspicio è che continuino ad osare ed esplorare nuovi stili e nuove coreografie, evitando il ritorno al passato e al “già visto”.

I social possono spingerli lontano, ma Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sanno di non poter sedersi sugli allori perché la concorrenza ai vertici della classifica è serrata. Questo primo mese a Ballando con le Stelle è stato comunque ottimo. Difficile pensare che la conduttrice Rai e il suo insegnante di ballo potessero fare meglio.

