Francesca Fialdini nel cast ufficiale: conferme e colpi di scena, ma su Barbara d’Urso arriva la conferma choc.

Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle? L’annuncio

Ballando con le stelle ricomincerà in autunno e in questo periodo Milly Carlucci sta facendo di tutto per scegliere i concorrenti migliori per il suo programma. Si tratta di un momento delicatissimo per il talent, dato che ogni edizione suscita incredibile curiosità proprio per il cast, composto dai vip più disparati che decidono di mettersi in gioco e imparare a ballare come veri professionisti. Per quanto riguarda i nuovi volti presenti nel programma Rai, spunta quello di Francesca Fialdini, conduttrice pronta a salire sul palco di Ballando con le stelle.

Ad annunciare la presenza di Francesca Fialdini è stato AffariItaliani.it che ha svelato alcuni nomi di concorrenti che parteciperanno a Ballando con le Stelle: “Dal mondo della TV potrebbe arrivare anche l’attuale conduttrice di Da noi a ruota libera, ovvero Francesca Fialdini…“. Oltre a lei si è parlato tanto anche di Barbara d’Urso che lo scorso anno ha partecipato come Ballerina per una notte. Milly Carlucci ormai da mesi desidera che la conduttrice salga sul suo palco come concorrente fissa, ma le notizie non sembrano buone nemmeno stavolta.

Barbara d’Urso, accordi saltati anche con Rai: cos’è successo

Niente da fare, Barbara d’Urso non parteciperà a Ballando con le Stelle nonostante i solleciti di Milly Carlucci. A lanciare l’indiscrezione sul no dell’ex regina di Mediaset è stato il portale AffariItaliani che ha tolto ai fan qualsiasi speranza di rivederla a Rai Uno: “Per quel che riguarda il coinvolgimento di Barbara d’Urso nel cast, per questa edizione non se ne farà nulla…“. A quanto pare la causa non risiederebbe nel cachet ma in un mancato accordo di base tra Rai e la stessa conduttrice: “Non è per una questione economica, ma dopo il momentaneo stop della sua conduzione di Surprise, le parti non si sono più incontrate ed il discorso si è interrotto…”. Insomma, anche qui il rapporto si è interrotto.