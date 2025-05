Francesca Fialdini, volto accreditato Rai, è tra le giovani conduttrici più promettenti: che studi ha fatto.

Da Noi a ruota libera è il talk domenicale che Francesca Fialdini conduce da diverse stagioni. Va in onda subito dopo Domenica in e consegue sempre ascolti rilevanti. Il suo salotto tv è infatti tra i più graditi: gli ospiti sono sempre molto felici di ricevere il suo invito. Del resto lei è una padrona di casa educata e accogliente e riesce sempre a mettere a suo agio il vip di turno. La Fialdini è tra le conduttrici più preparate della scuderia Rai, vanta esperienze rilevanti ed è in grado di sostenere confronti diversi e di ogni genere.

Prima di approdare al talk domenicale Francesca ha presenziato in vari programmi ed ha fatto una lunga gavetta dove ha dimostrato professionalità e competenza. Caratteristiche questo che le hanno permesso di farsi notare e di arrivare fino alla conduzione di format di successo. La Fialdini vanta un curriculum di tutto rispetto: ma che studi ha fatto? La conduttrice ha avuto sempre le idee chiare in merito al suo futuro, per questo subito dopo il diploma si è iscritta a La Sapienza di Roma, città a cui è particolarmente legato e dove ancora vive.

Ha studiato con determinazione e diligenza e si è laureata in Scienze della Comunicazione, in seguito ha anche conquistato il titolo di giornalista. Qualifiche che le hanno permesso di approcciarsi in diverse situazione, non sempre facili, e a dibattere anche con ospiti di un certo livello. Il tutto la rende una vera e propria professionista che gode della stima della dirigenza Rai. Oggi Francesca è riuscita a trovare il suo spazio in tv, ma non ha abbandonato la sua passione per la scrittura.

Le prime collaborazione di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è un personaggio tv accreditato ed è molto seguita anche sui social. Non tutti sanno che prima di affermarsi come conduttrice ha lavorato in varie redazioni. Subito dopo aver finito l’università ha iniziato a lavorare come collaboratrice nella redazione Esteri di Radio Vaticano. In seguito l’è stata affidata la conduzione di A sua Immagine e poi ha presentato Videozine su Fox.

Ha poi condotto varie serate celebrative, ma la svolta l’ha avuta quando è stata scelta per guidare Unomattina in famiglia e poi di Unomattina. Nonostante la popolarità Francesca tiene molto a proteggere la sua vita privata, di cui si conosce veramente poco, preferisce che si parli dei suoi progetti e dei tanti impegni sociali in cui è felicemente coinvolta.

Francesca Fialdini, debutto come scrittrice

La laurea in Scienza della comunicazione e il titolo di giornalista hanno conferito alla conduttrice una preparazione non indifferente che le ha permesso anche di intervistare personaggi importanti. La Filadini in tv tratta anche temi importanti: d’alcune stagioni conduce “Fame d’amore,” un programma in cui racconta le storie difficili di persone che combattono con i disturbi alimentari. Ha intervistato diversi ragazzi con cui ha sviluppato sin da subito una certa empatia.

Il format ha un vasto seguito e va in onda su Rai 3. Non tutti sanno che Francesca è anche una bravissima scrittrice, ha pubblicato ben tre romanzi: Il sogno di un venditore di accendini, Charlie e l’ocarina e Nella tana del coniglio in cui racconta la lotta contro il cibo di sei persone, che hanno vissuto la patologia a limite dell’ossessione. La conduttrice nel testo raccoglie le loro confessioni. Un libro di cui è particolarmente fiera e che ha ottenuto un successo rilevante.