Francesca Fialdini/ “Dopo La vita in diretta mi dovrò mettere tanto in gioco”

Dopo una stagione al timone de La vita in diretta con Tiberio Timperi, Francesca Fialdini è pronta a vivere una nuova avventura: da oggi, su Rai 1, in onda il suo nuovo programma Da noi… A ruota libera. Appuntamento sulla rete ammiraglia della tv di Stato alle 17.35, uno show prodotto da Endemol Shine Italy che prevede tre incontri in ogni puntata: come spiegato dalla conduttrice ai microfoni di Repubblica, parliamo di interviste «per portare sotto i riflettori storie che sulle prime ci sembrano lontanissime e anche incomprensibili, scelte di vita che consideriamo distanti perché ci mancano gli occhi per poterle leggere e perché siamo sempre troppo pronti a giudicare in anticipo con i nostri pregiudizi e i nostri clichè». Un programma contro diffidenze e pregiudizi, dunque, con la Fialdini pronta a mettersi in gioco: «A La vita in diretta in fondo facevo il mio mestiere, che è sempre stato quello di una conduzione legata al giornalismo, la domenica richiede toni più allegri e leggeri: mi dovrò mettere tanto in gioco».

Francesca Fialdini “abbandona” la cronaca e si reinventa per Da noi… A ruota libera, spiegando a Repubblica che «gli ospiti potranno essere persone comune, ma anche politici, artisti, personaggi televisivi, accomunati da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo, appunto, a “Ruota libera”». Ma non solo: la Fialdini ospiterà nel suo salotto anche persone che hanno seguito fino in fondo la loro natura, basti pensare «a chi si sente di essere non pienamente uomo o non pienamente donna e controcorrente in una città piccola o anche in una città grande ma dove si vive tutti isolati, e trova la forza di costruirsi e appropriarsi di un’identità più giusta per se stesso». E tra i primi ospiti ci sarà Teresa Bellanova, ministro dell’agricoltura del Governo Conte-bis finita nel mirino dei social per l’abito indossato in occasione della cerimonia di giuramento.

