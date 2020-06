Francesca Fialdini duetta con Cristina D’Avena/ Momento nostalgia con “Magica Emy”

Pubblicità

Francesca Fialdini duetta con Cristina D’Avena. Proprio così durante l’ultima puntata di “Da noi…a ruota libera”, il programma che segue la “Domenica In” di Mara Venier, la conduttrice si ritrova a duettare sulle note di “Magica Emy” con la regina delle sigle dei cartoni animati. Un momento nostalgia sulle note di uno dei cartoni animi più amati e seguiti. Un siparietto davvero divertente che ha fatto divertire il pubblico dei social, anche se c’è chi si è lamentato della poca presenta in video di Cristina D’Avena. In tanti, infatti, hanno twittato “già finito?”, visto che l’intervista della Fialdini è stata davvero breve seppur intensa. La D’Avena, infatti, ha ricostruito la sua carriera: dal debutto a Lo Zecchino d’oro con il Walzer del moscerino fino al grande successo come cantante di sigle di cartoni animati.

Francesca Fialdini, nuovo programma in Rai

La presenza di Francesca Fialdini in Rai si fa sempre più importante. La conduttrice di “Da noi…a ruota libera”, infatti, dopo la messa in onda di “Fame d’amore” su Rai3 è già pronta per una nuova sfida. Proprio così dopo la chiusura del talk show di successo della domenica, che sembrerebbe essere già confermato per la prossima stagione televisiva, è pronta a tornare in video con “E’ l’Italia Bellezza”, un documentario di 8 puntate in onda da lunedì 15 giugno in prima serata su Rai Storia. Si tratta di un nuovo format televisivo che ha l’obiettivo di accompagnare i telespettatori alla scoperta delle bellezze e delle meraviglie, in parte dimenticate, del nostro Paese. Intanto voci di corridoio danno proprio la Fialdini tra le più accreditate a rimpiazzare Caterina Balivo nella prossima stagione televisiva, anche se al momento la conduttrice avrebbe declinato l’offerta perchè intenzionata a dedicarsi principalmente al suo programma della domenica. Naturalmente i palinsesti Rai sono ancora in fase di definizione, quindi chissà che non possano esserci sorprese dell’ultimo minuto.



