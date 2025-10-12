Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, flirt a Ballando con le stelle 2025? Lui stronca il gossip sul nascere e fa una dedica a Bianca Guaccero

Francesca Fialdini continua ad essere la preferita della giuria di Ballando con le stelle 2025 e la papabile vincitrice di questa edizione. A confermarlo i commenti dei cinque giurati di fronte alla nuova esibizione in pista al fianco di Giovanni Pernice, che Fabio Canino ha incoronato come “il più forte di questa edizione”, e dunque uomo da battere.

La prima a complimentarsi con la coppia dopo la nuova esibizione è stata Carolyn Smith, facendo notare che “I professionisti ci mettono anni per fare un balletto con una complicità come la vostra!”. Anche Ivan Zazzaroni si è detto colpito sempre più dalla conduttrice: “Sei sorprendente perché hai volato, sinceramente non pensavo potessi arrivare a questo punto alla terza puntata. Non credevo poi col valzer…”

Sta nascendo qualcosa di romantico tra Francesca Fialdini e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2025? Selvaggia insinua ma…

Qualche piccola critica è invece arrivata da Selvaggia Lucarelli, che ha detto: “Era tutto molto carino, molto poetico, grazioso, aggraziato… detto questo, non ho ben capito dove stiamo andando. Vorrei vederti più aggressiva, più donna…”. Giovanni Pernice ha allora preso le sue difese, annunciandole che presto vedrà altro di Francesca. Al che, Lucarelli ha velatamente insinuato la possibilità che tra i due stesse nascendo qualcosa, gossip che Pernice ha però troncato sul nascere: “Non c’è niente!“, ha dichiarato, salutando poi la sua fidanzata Bianca Guaccero.