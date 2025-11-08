Francesca Fialdini e Giovanni Pernice rischiano l'eliminazione a Ballando con le stelle 2025: la coppia torna in pista nonostante l'infortunio

Dopo un inizio a bomba, il percorso di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025 ha vissuto una grave battuta d’arresto. La concorrente data finora come papabile vincitrice è stata fermata da un infortunio. Nulla di grave, per fortuna, ma comunque rilevante al punto tale da impedirle di poggiare il piede a terra e, dunque, di ballare. E regolamento vuole che, se non si balla, si finisce eliminati o, comunque, si ricevono voti bassissimi che portano il concorrente negli ultimi posti della classifica e, dunque, al ballottaggio per l’eliminazione.

Già sabato scorso, sono fioccati zero per Fialdini proprio perché non ha potuto ballare e si è ‘esibita’ da seduta proprio per evitare la squalifica. Questo l’ha fatta precipitare all’ultima posizione, ma la conduttrice si è comunque salvata grazie al voto del pubblico.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice tornano in pista a Ballando con le stelle 2025 nonostante l’infortunio: cosa accade stasera

È chiaro, però, che questo può funzionare una volta ma non si può portare avanti una gara di ballo senza ballare. Per ora, l’intenzione di di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice è quella di scendere comunque in pista e tentare ancora il tutto per tutto, anche se la conduttrice non può ancora poggiare il piede a terra. Impossibile, dunque, assistere una coreografia a livello di quelle precedenti, ma la coppia non vuole ritirarsi, a meno che non sia l’unica cosa possibile. Il che vuol dire che anche nella puntata dell’8 novembre 2025 di Ballando con le stelle tenteranno di salvarsi, in modo da avere poi un’altra settimana per tornare in forma e conquistare nuovamente i primi posti della classifica. Riusciranno in questa impresa o finiranno stasera al ballottaggio per l’eliminazione? Il rischio, per loro, è sicuramente alto.

