Perché Francesca Fialdini resta la favorita alla vittoria di Ballando con le stelle 2025 nonostante l'infortunio? Non c'entra il ballo…

Neppure l’infortunio ha fermato Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: la conduttrice, nonostante l’edema osseo con interessamento della tibia, è scesa in pista al fianco di Giovanni Pernice e, pur ballando su un solo piede, è riuscita non solo a portare a termine la coreografia, ma anche a stupire giuria e pubblico, aggiudicandosi la prima posizione in classifica e una nuova vittoria. Fialdini resta, insomma, in lizza per la finale e soprattutto per la vittoria di questa edizione di Ballando, e tutti attendono il suo recupero totale per scoprire cosa è grado di portare ancora sul palco.

Ma cosa rende Francesca Fialdini così forte e, soprattutto, sempre un passo davanti agli altri? D’altronde, a livello di danza, non c’è una fortissima differenza con alcuni concorrenti sempre sul podio, come Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; quindi, cos’è che la favorisce?

Se la giuria di Ballando con le stelle 2025 ha finora sempre evidenziato un’innata grazia in Francesca, che rende tutte le sue esibizioni molto godibili, una sorpresa alla domanda posta prima sembra arrivare da un commento di Stefania Orlando al post sulla pagina Instagram di Ballando nel quale Fialdini parla del suo infortunio.

La celebre opinionista ha scritto: “Francesca sei stata comunque bravissima e spero che tu possa recuperare per continuare a ballare, hai dimostrato di essere una ballerina eccezionale! Ma, al netto del ballo, da questa tua esperienza a Ballando sono venute fuori alcune sfaccettature finora nascoste: la tua simpatia, la tua solarità, la capacità di fare imitazioni, insomma una Francesca inedita che valeva davvero la pena conoscere.” Insomma, proprio queste qualità nascoste hanno fatto breccia nella giuria e nel pubblico, rendendola una candidata certa alla vittoria di Ballando.

