Francesca Fialdini e Giovanni Pernice volano tra i favoriti di Ballando con le Stelle 2025, ma il percorso è ancora molto lungo...

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice lanciatissimi verso la vittoria di Ballando con le Stelle 2025?

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno lasciato tutti a bocca aperta nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, con una samba caliente che li ha proiettati al primo posto. Così, dopo una sola settimana, la coppia è già favorita alla vittoria del talent. Francesca e Giovanni, naturalmente, volano basso e approcciano alla seconda puntata con grande umiltà. Nei giorni scorsi, quando la Fialdini ha ospitato Guillermo Mariotto nel suo salotto domenicale, ha confidato che si sarebbe aspettata un giudizio più severo da parte del giurato.

“Pensavo che mi dicessi che il ghiaccio non balla”, ha ironizzato la presentatrice. “Invece tu hai rivelato che il distacco funziona e ci hai fatto vedere che c’è un universo intero. Ci hai spiazzato tutti, io quasi tremavo dalla sorpresa”, ha detto convinto Mariotto.

Ballando con le Stelle 2025, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice a caccia di conferme tra giuria e social

Insomma, un’incoronazione che proietta Francesca Fialdini e Giovanni Pernice ai vertici della classifica di Ballando con le Stelle. Questa sera, sabato 4 ottobre, non sarà tuttavia facile ripetersi e confermarsi. Adesso ci sono attese elevate sulla coppia e Francesca e il suo insegnante Giovanni dovranno fare il possibile per non deluderle. Anche perché la giuria aspetta al varco e in tal senso hanno sorpreso le parole di elogio di Selvaggia Lucarelli, solitamente sempre molto esigente e attenta anche ai dettagli più irrilevanti.

Vedremo quindi se la conduttrice e il suo maestro Giovanni Pernice confermeranno una samba o se proveranno a portare in pista qualcosa di nuovo. Per scoprirlo, non resto che attendere l’inizio della puntata. Appuntamento fissato per le ore 20.35 circa su Raiuno.