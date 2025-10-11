Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno vinto entrambe le puntate di Ballando con le Stelle: riusciranno a confermarsi anche stasera?

Dopo solo due puntate di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono già i candidati alla vittoria finale. I due hanno vinto entrambe le puntate, sia la prima che la seconda, mostrando un livello e una classe sicuramente più avanti rispetto ad altre coppie.

Se Pernice è l’ennesima conferma, dopo la vittoria di un anno fa con Bianca Guaccero, Francesca Fialdini è invece la sorpresa. La conduttrice televisiva, infatti, ha stupito tutti fin dalla prima puntata, mostrandosi pronta ad affrontare una sfida simile e, perché no, a vincerla. Dopo l’esibizione nel charleston nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, giudicando la prestazione della concorrente, ha affermato: “La Fialdini è proprio ‘Ballando con le Stelle’, sei proprio quello che desideriamo”.

E gli altri giudici non hanno potuto far altro che dirsi d’accordo: una coppia, la loro, che ha convinto tutti, anche il pubblico da casa. E, a proposito di giuria, Francesca e Giovanni hanno conquistato 46 punti con un bonus di 30, arrivando così a 76, proprio nella seconda puntata. I 30 grazie alla vittoria nella precedente puntata. Insomma, un’avventura che è cominciata nel migliore dei modi per i due, che sperano di continuare su questa strada.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: pronti alla terza puntata

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice sono pronti a stupire ancora. La concorrente di Ballando con le Stelle e il ballerino, anche questa sera saranno i vincitori della puntata? Lo scopriremo, ovviamente, solamente dopo le esibizioni di tutti i concorrenti in gara ma soprattutto dopo i giudizi della giuria. Fino a questo momento Francesca si è mostrata in gran forma, calata perfettamente nella parte ma soprattutto in grado di imparare facilmente e dopo pochissime lezioni con il suo maestro. La vittoria finale non è certamente un’utopia ma ci saranno ancora numerosi step da superare, a partire da stasera.

