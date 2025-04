Francesca Fialdini è fidanzata? Sono state svelate tutte le informazioni necessarie per sapere qualcosa in più sulla sua vita privata.

La protagonista Rai ha sempre messo a disposizione del pubblico la sua grazia ed eleganza, elementi che si sono notati in lei sin da quando ha messo per la prima volta piede in uno studio televisivo. Alle spalle ha un percorso di vita che le è servito a costruirsi giorno dopo giorno, creandosi così una carriera di tutto rispetto e arrivando a realizzare anche i suoi sogni. Dopo diverse esperienze televisive, la casa Rai l’ha selezionata per farle capitanare il programma Da noi…a ruota libera, che ospita – ogni domenica pomeriggio – personaggi del mondo dello spettacolo desiderosi di raccontarsi.

La sua attività lavorativa si conosce insomma benissimo, ma si sa molto meno sulla sua vita privata, anche perché lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Chi è quindi il suo fidanzato? Questo è tutto ciò che c’è da sapere sulla sua situazione sentimentale.

Francesca Fialdini è fidanzata con lui: tutta la verità

La conduttrice Rai non ha mai voluto esporsi troppo sulla sua vita privata, tanto che si sa ben poco di quello che succede nella sua quotidianità una volta spenti i riflettori. Negli anni, alcuni hanno però intuito qualcosa: pare che lei abbia un fidanzato e che sia anche molto felice al suo fianco. Il fortunatissimo si chiamerebbe Milo Brunetti, e sarebbe appunto il suo compagno storico con cui avrebbe una storia d’amore da anni. Lui sarebbe inoltre del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, dato che sembrerebbe lui faccia l’odontoiatra e che sia originario della città di Lecco.

Nel 2017, lei stessa confermò la relazione confessando di essere legata sentimentalmente a un uomo da 4 anni. “Non so dire se sono fidanzata” – dichiarò – “Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”. Durante una dichiarazione fatta al settimanale Oggi, la Fladini disse anche: “Se sono fidanzata? I fidanzati sono come la luna, a volte ci sono, a volte scompaiono. Per ora non mi vedo sposata”. Tra l’altro, nel corso di questi anni, la conduttrice ha svelato più volte il suo desiderio di maternità, confessando di voler prendere un giorno in affido un bambino che abbia bisogno di una casa.

La carriera di Francesca Fialdini: carriera e vita privata

Originaria di Massa (Toscana) e nata nel 1979, la conduttrice Rai si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dopo aver ottenuto il titolo, ha quindi iniziato a lavorare come collaboratrice nella redazione Esteri di Radio Vaticano, diventando anche conduttrice del notiziario. Dal 2005 al 2013 è invece stata inviata e conduttrice del notiziario del programma A sua Immagine, e in seguito di Videozine su Fox. Negli anni è stata anche conduttrice del programma Fictionmania, del premio Strega, del programma Unomattina in Famiglia e poi di Unomattina. La Fialdini è oggi volto fisso del programma Da noi…a ruota libera, che viene trasmesso ogni domenica subito dopo la messa in onda di Domenica In.