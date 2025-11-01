Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: genitori, fratello, fidanzato, depressione, Giovanni Pernice "Bianca Guaccero è gelosa? Macche"

Chi è Francesca Fialdini di Ballando con le stelle 2025: genitori, fratello e depressione: “Non ero contenta”

È stata definita una delle rivelazioni di questo Ballando con le stelle 2025 perché nonostante sia un’apprezzata conduttrice e giornalista e volto di punta di Rai1 da molti anni nello show di Milly Carlucci Francesca ha mostrato un aspetto più inedito e poco conosciuto di se, si è aperta alle confidenze ed alle confessioni ed ha scacciato la patina della bellezza ‘glaciale’ che le era stata affibbiata, ed oggi, proprio per questo in molti si chiedono chi è Francesca Fialdini, concorrente di Ballando con le stelle 2025. Nata a Massa nel 1979 sin da bambina ha sempre sognato di fare la giornalista.

I genitori di Francesca Fialdini sono Renzo e Ivana Bertonelli ed i loro rapporti sono idilliaci così come fortissimo è il legame con la nonna Gianna, che di anni ne ben 98! Francesca ha anche un fratello, Niccolò nato nel 1987 e che lei definisce il suo little brother. Nella vita non tutto è sempre filato liscio ed in passato Francesca ha sofferto anche di depressione. Di quel periodo buio ha parlato proprio nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2025: “C’è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non ero contenta, non ero felice, ho iniziato a provare angoscia. Ci sono argomenti che fanno paura, non se ne parla e io per prima non l’ho fatto, provi delle sensazioni che in partenza immagini gli altri possano non capire, giudicarti…per uscirne sono andata in terapia.”

Fidanzato di Francesca Fialdini e rapporto con Giovanni Pernice: “Bianca Guaccero gelosa? Può stare serena”

Nell’esperienza a Ballando con le stelle 2025 Francesca Fialdini è in coppia con Giovanni Pernice tra i due la sintonia e il feeling sono palesi ed in molti iniziano ad insinuare che possa nascere qualcosa tra di loro e che per questo addirittura Bianca Guaccero sarebbe gelosa. A queste illazioni ha risposto una volta per tutte la conduttrice toscana in una lunga intervista al Corriere della Sera.



Francesca Fialdini ha precisato: “Ma va, Bianca è una delle colleghe a cui voglio più bene. E poi Giovanni è più piccolo di mio fratello, dai. Bello e simpatico, ma noi due parliamo di cose quotidiane come il male ai piedi o i disturbi all’intestino, può stare più che serena”. Inoltre il cuore della conduttrice è impegnato, nonostante non si abbia certezza neanche sull’identità del fidanzato di Francesca Fialdini, dovrebbe essere l’odontoiatra Milo Brunetti, l’amore c’è: “Sono innamorata. È una storia antica e nuova al tempo stesso”.