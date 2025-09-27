Francesca Fialdini ha un compagno? Nella vita della conduttrice e giornalista ci sarebbe un uomo ormai da tempo: "L'amore vero si sente"

Siamo abituati a vederla sicuramente sotto un’altra veste, quella della bravissima giornalista e conduttrice, pronta a scrutare gli ospiti e indurli a confessare tutti i loro segreti. In realtà, però, Francesca Fialdini ha anche tanto altro da mostrare e lo farà a partire da questa sera a Ballando con le Stelle, dove sarà la compagna di Giovanni Pernice, reduce dalla vittoria di un anno fa in coppia con Bianca Guaccero, con la quale ha poi cominciato una storia d’amore. Cosa sappiamo, invece, della vita privata della concorrente? Francesca Fialdini ha un compagno?

Francesca Fialdini attacca Cecilia Rodriguez: “Ma che roba è?”/ E’ polemica per il commento sulla gravidanza

Qualche mese fa, Francesca Fialdini è stata protagonista della sua stessa trasmissione, “Da noi a ruota libera”, intervista da Nek. In questo ribaltamento di fronte, la conduttrice ha avuto modo di rispondere anche a domande più intime e private, come quelle sulla sua vita privata, alle quali era spesso sfuggita per amore della propria privacy.

Francesca Fialdini concorrente di Ballando con le Stelle: sorpresa nel cast/ E Barbara d’Urso? Colpo di scena

Rispondendo alla domanda se nella sua vita ci sia o meno l’amore, Francesca Fialdini ha spiegato: “Certo che c’è, ma non è una favola. È un fatto. L’amore vero si vede, si sente, si fa. Chi ti ama, ti cerca, condivide, si prende cura”.

Francesca Fialdini ha un compagno? La confessione diversi anni fa

Pochi mesi fa, come abbiamo visto, Francesca Fialdini è tornata a parlare della sua vita privata, svelando di avere un fidanzato, anche se la sua visione dell’amore è per nulla edulcorata o estremamente romantica. La conduttrice tv aveva già parlato di un uomo nella sua vita qualche anno fa, spiegando di avere una persona vicina, senza però volerla necessariamente definire o catalogare.

Da noi a ruota libera, la gaffe non passa inosservata: c'entra Papa Francesco/ Il dettaglio nella replica

Parlando infatti di questo uomo, la Fialdini, qualche anno fa aveva raccontato: “Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi né pretese”. Non è chiaro se il protagonista della confessione del 2025 sia lo stesso del quale parlava nel 2017, ma è probabile che sia così. A quanto pare, infatti, nella vita della Fialdini ci sarebbe quest’uomo ormai da anni, di nome Milo Brunetti: poche le informazioni sul presunto compagno della giornalista, che come dicevamo è da sempre molto riservata.