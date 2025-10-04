Francesca Fialdini ha un compagno? La conduttrice, molto riservata sulla propria vita privata, ha confessato: "Sì, ho un amore"

Da sempre molto professionale e riservata, Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Raramente la conduttrice ha parlato della sua sfera privata: solamente di recente, nel corso di un’intervista, ha parlato di qualcosa di più intimo. Lo scorso giugno, infatti, la Fialdini è stata intervistata nel corso del suo programma da Nek, in un ribaltamento di ruoli. La conduttrice, sbottonandosi per la prima volta, ha raccontato: “Se c’è l’amore? Certo che c’è! Pensavate che non ci fosse? Se mi chiedete come io sia in una relazione, non lo so”.

Francesca Fialdini, la crisi e il periodo buio prima di Ballando con le Stelle/ "Ecco cosa mi è successo..."

E ancora, parlando di amore, la Fialdini ha spiegato: “Le relazioni sono al centro delle nostre attenzioni sempre. Il romanticismo? Le frasi ad effetto non portano da nessuna parte. Una promessa d’amore non è una promessa ma un fatto. Se qualcuno dice che c’è, è perché lo dimostra. Non crediamo alle favole. Le persone che vogliono starti vicino si preoccupano per voi, non si occupano di noi. Condividono lo stesso orizzonte. Io sono contenta che qualcuno si preoccupi per me”.

Francesca Fialdini spiazza la giuria di Ballando: "Sembri algida ma sei sensuale"/ Mariotto: "Mi eccita!"

Francesca Fialdini ha un compagno? Poche informazioni sulla vita privata

Francesca Fialdini, nell’intervista con Nek, ha confessato di avere un amore nella sua vita, anche se non ha reso note molte informazioni in merito. Molto riservata, infatti, la conduttrice non ha mai parlato del suo compagno, limitandosi a raccontare solamente di essere impegnata. L’amatissima presentatrice di “Da noi… A ruota libera”, ha sempre preferito vivere in maniera riservata l’amore, senza esporlo eccessivamente dal punto di vista mediatico.