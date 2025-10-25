Francesca Fialdini, il papà commenta la 'svolta sexy' a 'Ballando con le Stelle'. La conduttrice scherza: "Pensavo sparasse al televisore"

Francesca Fialdini e la sua svolta sexy a “Ballando con le Stelle” secondo suo papà: cos’è successo alla conduttrice televisiva e giornalista e a cosa si riferisce suo padre nel parlare di questo cambiamento nel look e nel modo di porsi della figlia?

Questa sera torna su Rai 1 l’appuntamento con lo show danzereccio condotto da Milly Carlucci e, proprio nel corso dello spin-off “Ballando Segreto” è emerso un interessante indiscrezione a proposito della 46enne originaria di Massa durante la chiacchierata assieme a lei e al suo maestro di ballo, Giovanni Pernice.

Per parlare della “svolta sexy” di Francesca Fialdini, notata dal papà durante la scorsa puntata del programma della rete ammiraglia del servizio pubblico, dobbiamo necessariamente fare prima un passo indietro e tornare a quell’esibizione: la conduttrice toscana, infatti, aveva deciso di seguire le indicazioni dei quattro giudici portando in scena con Pernice un ballo particolarmente sensuale e certamente lontano dai suoi canoni.

Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, i quattro con la paletta non sembravano aver particolarmente apprezzato: “Non riesco a riconoscerti” aveva esordito Ivan Zazzaroni, pur ammettendo che la Fialdini aveva ballato bene. “Non è obbligatorio che una sia sexy per essere donna” era stato il commento più pungente di Fabio Canino, parlando a suo dire di una forzatura. Come ha reagito Francesca a questi giudizi (tanto è vero che, invece Carolyn Smith si era concentrata unicamente sul suo numero dal punto di vista tecnico)?

FIALDINI, “TRA LE RIGHE FABIO CANINO HA VOLUTO DIRMI CHE…”

Insomma, la sopra citata “svolta sexy” di Francesca Fialdini non ha convinto appieno, tanto che la stessa Selvaggia Lucarelli aveva visto meno a suo agio la giornalista in quella veste: “Ho fatto della mia cifra un’altra cosa e forse anche troppo, cosa della quale mi sono accorta qui…” aveva replicato la diretta interessata che, durante “Ballando Segreto”, ha ribadito il concetto: dopo aver bonariamente preso in giro il suo partner di ballo, Giovanni Pernice, imitandone la parlata siciliana a suo dire contagiosa, la Fialdini ha condiviso il pensiero della Carlucci (“Uno dei nostri giurati non ci ha capito niente”), secondo cui ci sono dei balli in cui viene richiesta sensualità alla coppia. “Tra le righe mi ha detto: ci hai provato e non ce l’hai fatta! Un messaggio delicato…” aveva scherzato la Fialdini, ricordando che Canino le aveva dato comunque un bel 10, rivelando il pensiero di papà Renzo e mamma Ivana.

“Io pensavo che mio papà sparasse al televisore” aveva replicato Francesca Fialdini alla conduttrice parlando della “svolta sexy” del suo ballo, “e che guardasse la puntata chiuso in casa, da solo… Gli avevo annunciato che sarebbe una salsa, e lui ‘Ah, una cosa bella…’, e io: si, si bellissima! Ma io avrò una immagine molto diversa…”. E la 46enne aveva aggiunto di aver pensato al padre da solo a guardarsi la puntata di “Ballando” e invece era andato a casa di amici per un gruppo di ascolto (anzi, di visione) proprio nella serata in cui Francesca dava sfogo al suo lato sensuale.

“Ma lui era entusiasta: ‘Fantastico Franci, fantastico!’” era stata l’opinione di papà Renzo, mentre secondo mamma Ivana “quella coda non ti donava per niente, ti sta veramente male”. Infine, al termine della chiacchierata sul divano, una confessione che ha scatenato l’ilarità: “Durante il ballo i gioielli di famiglia di Giovani Pernice sono stati messi a dura prova!” riferendosi al rischio di dargli un calcio mentre si erano esibiti.