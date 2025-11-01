Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: costretta al ritiro dalla gara? Cos'è successo e come sta

Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: seduta con il piede fasciato in Sala delle Stelle

Puntata particolarmente complessa e ricca di spiacevoli imprevisti quella di questa sera, sabato 31 ottobre 2025, di Ballando con le stelle 2025 dopo l’assenza di Andrea Delogu a causa del gravissimo lutto subito, la morte del fratello Evan ela toccante dedica di Milly Carlucci agli occhi attenti del popolo del web non è sfuggito che Francesca Fialdini è infortunata a Ballando con le stelle 2025. La conduttrice, infatti, durante i collegamenti con la Sala delle Stelle appare sempre seduta.

VINCITORE E CLASSIFICA BALLANDO CON LE STELLE 2025, SESTA PUNTATA/ Trionfa Fabio Fognini!

E non è tutto perché inoltre Francesca Fialdini è entrata zoppicante nella Sala delle Stelle e subito si è seduta con il piede fasciato. Durante tutti i collegamenti è stata inquadrata nella stessa posizione. Inoltre tra le sue storie Instagram pubblicate questo pomeriggio insieme al suo ballerino Giovani Pernice si è vista chiaramente Francesca Fialdini infortunata e zoppicare. Cos’è successo alla conduttrice di Da noi a ruota libera? Pare sia stata vittima di un infortunio ma si spera che non si tratti di qualcosa di grave.



Beppe Convertini eliminato a Ballando con le stelle 2025/ Demolito dalla giuria: "Hai smosso la colite!"

Ballando con le stelle 2024, infortunio per Francesca Fialdini: cos’è successo e come sta

Infortunio per Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025 dunque ma cos’è successo alla conduttrice? Al momento non sono trapelate notizie ufficiali. Sui social alcuni mormorano di problemi al ginocchio dovuti ad una presa sbagliata durante le prove mentre altri sostengono che Francesca si sia fatta male al piede. Ripetiamo però che si tratta solo di rumor e indiscrezioni che vanno prese con le pinze e non di notizie ufficiali. In attesa di sapere cos’è successo si spera che Fialdini infortunata riesca a superare il tutto e non sia costretta ad abbandonare il talent di Rai1. Del resto Francesca è una delle favorite alla vittoria, in queste puntata si è messa in gioco non solo mostrandosi un’ottima ballerina ma soprattutto sbilanciandosi sul suo privato parlando delle sue difficoltà e dei suoi periodo buii. Francesca Fialdini infortunata costretta al ritiro da Ballando con le stelle 2025?