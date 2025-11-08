Francesca Fialdini infortunio a Ballando con le stelle: come sta? Torna in pista e spunta lo stratagemma per evitare ritiro: cosa sta succedendo

Come sta Francesca Fialdini dopo l’infortunio: torna in gara a Ballando con le stelle 2025?

Fedele al motto The Show must go on, nonostante l’infortunio Francesca Fialdini è determinata più che mai a restare a Ballando con le stelle 2025. La conduttrice di Da noi…a ruota libera sin dalla prima puntata ha spiazzato in positivo la giuria e conquistato il pubblico diventando immediatamente la favorita alla vittoria. E puntata dopo puntata ha mantenuto alto il primato convincendo tutti che Francesca Fialdini, in coppia con Giovanni Pernice, sarebbe stata la vincitrice di Ballando 2025. E invece la scorsa settimana si è fatta male e l’infortunio Francesca Fialdini ha messo in forse la sua continuazione nella gara.

Come sta Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025? A chiarire le sue condizioni di salute ci ha pensato la stessa conduttrice prima nel suo talk domenicale: “Come sono messa? Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire. Che dolori ho al momento? Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia” E poi a Ballando Segreto in cui ha spiegato di avere ancora dolore ma di cercare di poggiare almeno il tallone. E soprattutto Francesca ed il suo maestro hanno annunciato che non hanno nessuna intenzione di arrendersi ma di continuare la gara.



Infortunio Francesca Fialdini: cos’è successo, come sta e il piano per evitare il ritiro da Ballando con le stelle 2025

E dunque determinata e convinta a continuare la sua avventura nonostante l’infortunio Francesca Fialdini che durante le prove della scorsa settimana si è fatta male al piede destro, in particolare un’infrazione dell’osso, che nel corso della puntata di sabato non le ha permesso di ballare. Non è si è ancora ripresa del tutto, non riesce a poggiare il piede e il quarto e il quinto dito sono gonfi e doloranti e per questo Francesca Fialdini con il suo maestro Giovanni Pernice hanno trovato uno stratagemma per rimanere in gara ed evitare il ritiro da Ballando con le stelle 2025. A quanto apprende l’Adnkronos, Fialdini, su suggerimento del suo maestro Giovanni Pernice, starebbe valutando di esibirsi poggiando solo il tallone del piede destro, così da aggirare il problema delle dita gonfie e doloranti e da favorire il riassorbimento dell’edema.