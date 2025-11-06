Francesca Fialdini smentisce l'imminente ritorno a Ballando con le stelle 2025 dopo l'infortunio, e su Andrea Delogu svela perché non l'ha chiamata

Francesca Fialdini torna a Ballando con le stelle 2025 o si ritira? Smentito l’imminente ritorno in pista

Francesca Fialdini infortunata è pronta a tornare in pista sabato prossimo a Ballando con le stelle 2025 oppure si ritirerà? Ieri è stato pubblicato su RaiPlay Ballando Segreto e la conduttrice, in coppia con il ballerino Giovanni Pernice, ha confessato di voler continuare il suo percorso nello show di Milly Carlucci ed in molti hanno interpretato le sue parole come un ritorno in pista ma la verità invece sembra essere diversa. Infatti, Francesca Fialdini ha smentito il suo imminente ritorno in pista.

In un’intervista a La Stampa, infatti, Francesca Fialdini ha ammesso che nulla è certo è che è ancora presto per potersi pronunciare: “Quando capiremo l’entità del danno saprò se potrò tornare in pista sabato…”Tuttavia la conduttrice di Da noi…a ruota libera si dice speranzosa ed ottimista sul suo ritorno in pista a Ballando con le stelle 2025: “Spero davvero di continuare…il mio motto? The Show must go on…” Del resto la conduttrice sembrava avere la vittoria in pugno anche se lei ci ha tenuto a precisare: “Gli altri me la facevano sentire…Io, soprattutto all’inizio ero incredula.”





Francesca Fialdini e la confessione toccante: “Andrea Delogu? Ecco perché non l’ho chiamata”

Quest’edizione di Ballando con le stelle 2025 è stata colpita da un inaspettato e devastante lutto, il fratello di Andrea Delogu, Evan, è morto ad appena 18 anni in un incidente stradale e la conduttrice devastata dal dolore si è ritirata dalla gara. Il lutto ha scosso e sconvolto anche gli altri concorrenti di Ballando e tutto il cast da Milly Carlucci agli autori. Ed a tal proposito, Francesca Fialdini ha confessato di non aver chiamato Andrea Delogu, spiegando il perché: “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio.” Nel frattempo cresce l’attesa di sapere se Francesca Fialdini tornerà in pista a Ballando con le stelle 2025 sapremo meglio cosa deciderà di fare nei prossimi giorni per il momenti, come lei stessa ha ammesso nell’intervista, resta con un piede fasciato.