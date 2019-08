Francesca Fialdini “Innamorata, non dico chi è”/ Fidanzata con un “telespettatore…”

Francesca Fialdini rinfocola il gossip nostrano di fine estate e, dopo aver mostrato un fisico invidiabile sul suo profilo Instagram, in una intervista concessa di recente esce (seppur parzialmente) allo scoperto ammettendo di essersi innamorata. La 39enne conduttrice de “La Vita in Diretta” che a settembre debutterà su Rai 1 con “A ruota libera” infatti si è confessata e ha raccontato di come da qualche tempo il suo cuore batta per un uomo, la cui identità però al momento resta misteriosa. Quello che da qualche tempo è oramai uno dei volti di punta della programmazione Rai, infatti, ha candidamente spiegato di non essere ancora pronta a rivelare chi sia l’uomo di cui lei è innamorata ma ha fatto comunque alcuni accenni alle circostanze che li hanno portato a conoscersi: “Lui l’ho conosciuto proprio grazie a ‘La Vita in Diretta’ ma per il momento voglio tenerlo per me” ha aggiunto la Fialdini, lasciando di conseguenza a metà la confidenza fatta in esclusiva sulle colonne del magazine Vero Tv e che scatenerà -è inevitabile- nelle prossime ore l’immancabile toto-fidanzato per la conduttrice e partner di Tiberio Timperi.

FRANCESCA FIALDINI, “SONO INNAMORATA MA NON DICO DI CHI”

Nel corso della lunga intervista concessa alla rivista Vero Tv, infatti, Francesca Fialdini si è esposta per la prima volta sul suo nuovo flirt, dopo mesi di indiscrezioni e successive smentite a proposito della vita sentimentale della bionda conduttrice toscana. “È stata proprio la trasmissione con Tiberio Timperi a portarmi la persona di cui sono pazza: è un telespettatore molto speciale e prima o poi riuscirò a parlarne” ha detto la diretta interessata, giustificando la sua ritrosia col fatto che gli amori vanno anche un po’ custoditi sennò diventano subito cosa degli altri e invece la Fialdini ha pure ammesso di essere ancora in quella fase dell’innamoramento che definisce “lasciatemelo un pochino ancora per me!”. Ad ogni modo, nella chiacchierata col magazine, la Fialdini ha pure parlato dei suoi prossimi appuntamenti televisivi con l’approssimarsi della nuova stagione della domenica pomeriggio, e di quali saranno le storie di cui si occuperà, con un occhio di riguardo ovviamente per le donne. “A ruota libera sarà un happening show tra storie e divertimento per un pomeriggio che diventi allegro”: e a precisa domanda se le mancherà Tiberio Timperi, soprattutto dopo gli screzi che ci sono stati tra di loro, la Fialdini ha risposto che “Lui mi verrà a trovare, perché mi dovrebbe mancare? Noi siamo stati veri ed erano verissime pure le nostre polemiche perché le persone litigano ma poi fanno pace se sono intelligenti…”.

