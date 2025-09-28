Francesca Fialdini parla del suo momento difficile a Ballando con le Stelle 2025: "Dopo i 44 anni sono entrata in crisi perché..."

Francesca Fialdini a cuore aperto prima di scendere in pista: “Sono entrata in crisi quando…”

Francesca Fialdini si racconta a Ballando con le Stelle 2025, prima di regalare al pubblico una performance eccezionale sul palco. Dietro il sorriso della conduttrice, ci sono tante incertezze ma anche tanta voglia di mettersi alla prova. “Io rido tanto e troppo, lo faccio quando sono in difficoltà ma anche perché capisci che non puoi prenderti troppo sul serio”, spiega la showgirl.

Francesca Fialdini ammette di aver attraversato un periodo buio di recente, dettato dal non sentirsi al passo con la vita. “Si dice che dopo i 40 arrivi la crisi nella vita delle donne, ma a me è successo a 44 anni. Così ho detto ‘bene, cogliamo le occasioni e proviamo a metterci alla prova’. Ballando con le Stelle mi sembrava l’occasione migliore”, spiega Francesca Fialdini ai microfoni di Raiuno.

Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle 2025: “Sono qui per esprimere qualcosa che ancora non conosco”

“Devo tirare fuori qualcosa che ancora non so cosa è…”, confida la conduttrice a Ballando con le Stelle. “Ho cercato di essere libera a prescindere dal giudizio altrui”, dice ancora Francesca Fialdini parlando del suo vissuto.

“Qui a Ballando il mio maestro (Pernice, ndr) mi insegna la disciplina, io stempero le sue piccole manie. Sono venuta per mettermi in gioco e imparare cose che non so”, continua l’incantevole conduttrice. Incantevole dentro e fuori dalla pista, dove fa quasi il pieno di punti con un totale di quarantatré punti. Sarà una delle sorprese di quest’edizione? Di sicuro Francesca Fialdini ha cominciato con il piede giusto Ballando con le Stelle 2025.

