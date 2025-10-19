Francesca Fialdini mostra il lato sexy a Ballando con le stelle 2025 ma non riesce a convincere la giuria: "Hai ballato bene ma…"

Francesca Fialdini ha deciso di accontentare la giuria di Ballando con le stelle 2025 nel corso della quarta puntata, portando in scena una coreografia molto sensuale. Selvaggia Lucarelli le aveva infatti chiesto di mostrare questa parte inedita di sé, mai mostrata prima, e la conduttrice ha deciso di accontentarla. Eppure, pur portando in pista una coreografia molto ben eseguita, non è riuscita a convincere nella sua parte sensuale.

Francesca Fialdini, chi è il fidanzato?/ Gli indizi della showgirl: “L'amore c’è, ma non è una favola"

“Non riesco a riconoscerti. – ha esordito subito Ivan Zazzaroni – Hai ballato benissimo, una salsa fatta bene, in coppia, che è quello che a me piace”, ha però aggiunto. Fabio Canino ha invece fatto notare che “Non è obbligatorio che una donna sia sexy per essere donna, una donna è donna, poi c’è chi è sexy e chi no. È giusto arrivare e vedere se c’è questa possibilità, ma la trovo una forzatura. Io la trovo fatta per un altro tipo di stile”.

Francesca Fialdini, chi è nonna Gianna? “E' la mia consulente per Ballando”

Francesca Fialdini conquista la giuria di Ballando con le stelle 2025, ma Selvaggia indaga…

Carolyn Smith ha invece parlato della parte tecnica: “Io vedo una donna sensuale, che ha più qualità. Ballo deve essere sempre elegante, tu hai sempre questa ironia ma devi usare gli occhi di più.” Per Mariotto, Francesca Fialdini è stata invece fantastica nella quarta puntata di Ballando con le stelle, infine Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Era fatto molto bene il ballo, è qualcosa con cui devi prendere confidenza, manca ancora il salto. – e ha chiesto a Fialdini – Cos’è che non ti fa sentire a tuo agio in questa feste?”. “Io credo che il nostro corpo trasmetta moltissimo sempre e in ogni caso. Ho fatto della mia cifra un’altra cosa e forse anche troppo, cosa della quale mi sono accorta qui.”, ha risposto la conduttrice.