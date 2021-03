Francesca Fialdini, malattia: herpes labiale/ “Colpa dell’adrenalina, sei episodi in un mese”

Francesca Fialdini, conduttrice di “Da noi… a ruota libera” su Rai 1, ha più volte raccontato come lo stress e la stanchezza incidano sulla salute delle suo fisico. In particolare la conduttrice toscana soffre da anni di herpes labiale. La causa principale di questa fastidiosa malattia è la difficoltà a smaltire l’energia in corpo, necessaria per affrontare al meglio la diretta e relazionarsi con gli ospiti: “L’adrenalina mi tiene sveglia fino a tardi, altera il mio ciclo sonno-veglia e scombussola il mio equilibrio interiore. Il risultato? Oltre alle immancabili occhiaie, alle quali mi sono ormai abituata, sulle mie labbra fioriscono spesso gli herpes, soprattutto se le mie difese immunitarie sono già indebolite da un’influenza o da qualche altro tipo di malanno”, ha spiegato la Fialdini a Ok Salute. Dopo aver contratto la varicella all’età di otto anni, il virus herpes simplex (quello che colpisce le labbra) è diventate il tallone d’Achille della conduttrice Rai.

Francesca Fialdini: come cura l’herpes labiale

L’herpes labiale ha un decorso particolare, può restare latente per parecchio tempo o ripresentarsi a breve distanza. “Nel giro di un mese ho contato addirittura sei episodi di herpes”, ha confessato Francesca Fialdini ricordando i mesi di novembre e dicembre 2018 in cui il carico di lavoro, lo stress e il sistema immunitario provato da una brutta influenza le hanno provocato più volte la ricomparsa delle vescicole rossastre e pruriginose. Per curare l’herpes Francesca Fialdini si affida all’antivirale aciclovir e a pomate a base di burro di karitè o bisabololo. Oltre al fastidio, l’herpes labiale è fonte di disagio per Francesca Fialdini quando si trova davanti alle telecamere: “Non posso che affidarmi alle sapienti mani della mia make up artist Anna, che ogni giorno mi coccola e «aggiusta» le mie imperfezioni con i cosmetici che preferisco, cioè quelli naturali”. Per evitare di trasmettere l’herpes labiale a altre persone, la conduttrice di Rai 1 si lava molto spesso le mani, evita di condividere asciugamani, posate e bottigliette d’acqua. Per prevenire le recidive, invece, Francesca Fialdini assume vitamine C e B e in estate usa la crema solare, perché l’esposizione ai raggi ultravioletti può favorire la comparsa dell’herpes.

