Francesca Fialdini/ “Mi manca il mio fidanzato. Un figlio? Se non dovesse arrivare..”

Francesca Fialdini risponde alle domande al buio di Vieni da me. La conduttrice Rai, ospite di Caterina Balivo nel giorno del suo debutto al timone del programma di Raitre “Fame d’amore”, in onda in seconda serata da oggi, lunedì 11 maggio, si racconta in collegamento dalla sua casa. “All’inizio sono stata impegnata con il lavoro, poi ho avuto un momento di down. Ho cominciato a sentire la mancanza dei miei genitori, degli amici, del mio ragazzo”, confessa la conduttrice. “Ma il fidanzato è un congiunto, non può venire a trovarti?”, chiede Caterina Balivo. “Ma non vive nel Lazio”, confessa la Fialdini. Spazio, poi, alla prima domanda al buio. “Ti sei mai pentita di qualche scelta professionale?”, chiede la Balivo. “Non mi sono pentita di niente. Tutte le cose che ho fatto mi hanno insegnanto qualcosa, soprattutto a vincere la timidezza. Sono molto contenta del risultato anche se, forse, non sono stata all’altezza di tutto“, confessa la conduttrice.

FRANCESCA FIALDINI: “UN FIGLIO? HO IL PIANO B E C”

Francesca Fialdini, poi, si sbottona ulteriormente sulla sua vita privata, ora che è arrivato a 40 anni. “Mi sono chiesta tante volte se ho sacrificato la mia vita privata per il lavorom soprattutto ora che sono arrivata a 40 anni. Ho dato la priorità a quello che era giusto per me, per i miei sogni e ho sempre dato tutto quello che potevo anche nella mia vita privata. Certo chi ti sta accanto deve accettare tutto”, confessa. Sul desiderio di un figlio, poi, svela: “faccio i conti con il tempo. Nel momento in cui, nella mia vita, non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C”, aggiunge non negando di voler realizzare il sogno di avere un figlio. “C’è stato un momento in cui mi sono avvicinata alla fede mi sono chiesta quale fosse la strada giusta per me e tra queste c’è stata anche della dei voti, ma non ci sono andata vicino”, conclude.



