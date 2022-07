Francesca Fialdini: “Mia cugina affetta da 5 malattie rare”/ Lo sfogo: “Da mesi aspetta una carrozzina”

Francesca Fialdini, lo sfogo per la cugina Marisa: “Affetta da 5 malattie rare”

È un messaggio toccante e al contempo arrabbiato quello che Francesca Fialdini ha affidato a Instagram e attraverso il quale parla di un tema molto delicato. La nota conduttrice Rai, nel lungo post, parla di sua cugina, una donna affetta da diverse malattie rare, che da mesi aspetta una sedia a rotelle. Un caso molto complicato a cui si aggiungono lunghe attese dovute all’inefficienza.

“Mia cugina Marisa è una forza della natura – scrive la Fialdini accanto a una foto di loro due insieme, a cena in un ristorante -. Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso.” E spiega: “È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso”.

Francesca Fialdini: “Mia cugina attende da mesi una corrozzina”

La conduttrice Rai continua il suo lungo post, sottolineando la forza della donna e i problemi che ha dovuto affrontare: “La resistenza di Marisa è invidiabile tanto quanto la fiducia nella scienza e nelle nuove tecnologie, ma che fatica inutile aspettare una carrozzina perché quella che ti hanno mandato è rotta, inutilizzabile, e quella nuova si è persa nei meandri di email piene di promesse. La sta aspettando da Novembre e ancora non ha ricevuto risposta”. La situazione problematica nonché di lunga attesa di Marisa è quella che vivono tante altre persone ed è anche a loro che la Fialdini pensa: “Chissà quante persone come lei in Italia devono pagare una doppia penale alla vita aggravata dal burocratese? (Nella migliore delle ipotesi). Almeno una risposta scritta avreste anche potuto sforzarvi di mandarla”, ha concluso la conduttrice.

