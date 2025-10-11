Milo Brunetti è secondo alcuni il fidanzato di Francesca Fialdini, anche se la donna mantiene la privacy e c'è grande riserbo sulla sua vita privata

Milo Brunetti è (forse) il fidanzato di Francesca Fialdini, una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle 2025, programma che vedrà in onda una nuova puntata sabato 11 Ottobre 2025. C’è grande curiosità per quel che riguarda Francesca Fialdini, nota conduttrice Rai e c’è grande curiosità non solo sul suo lavoro ma anche sulla sua vita privata.

In molti si chiedono se Francesca Fialdini sia al momento impegnata o meno, si è par ma la donna è sempre stata molto riservata e ha specificato negli anni di voler tener separata la sua carriera rispetto alla sua vita privata. Anche grazie a questo sono nati diversi dubbi riguardo il suo esser fidanzata o meno e ancora oggi c’è grande incertezza.

In passato la donna ha avuto una lunga storia con un ex fidanzato e lei rivelò: “Sono stata legata molti anni ad un ragazzo di Lecco che sembrava molto legato e orgoglioso di me, poi però mi disse che se pensavo ad una famiglia dovevo lasciare il lavoro”, ha cosi raccontato la donna e i due si sarebbero lasciati nel 2023.

Francesca Fialdini e il mistero riguardo la sua vita privata

Negli anni Francesca Fialdini è stata molto brava a essere discreta e non far trapelare praticamente nulla riguardo la sua vita privata, sul quale vige un grande silenzio. Alcuni dicono che Francesca Fialdini sia fidanzata con Milo Brunetti, un personaggio esterno al mondo dello spettacolo ed un noto odontotecnico di Oggiorno, in provincia di Lecco.

Non è chiaro ma in una recente intervista la donna rivelò: “Ho un fidanzato ma non voglio esporlo, stiamo bene insieme e ridiamo tanto. Di lui mi fido e mi piace anche fare delle cose da sola. Io ho la mia casa e voglio la mia indipendenza”. E la nota conduttrice ha parlato di questa relazione senza mai chiarire se l’uomo fosse Milo Brunetti o no.

In un certo senso resta una sorta di mistero e ci sono dubbi se la conduttrice sia ancora impegnata o al momento single. Francesca Fialdini ha raccontato inoltre di aver grande desiderio di maternità e allo stesso tempo di essere aperta alla possibilità di adottare un bambino.