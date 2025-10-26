Francesca Fialdini racconta un momento buio della sua vita a Ballando con le stelle 2025, raccontando di essere andata anche in terapia

È una Francesca Fialdini inedita quella che si è raccontata ai microfoni di Ballando con le stelle 2025 nel corso della quinta puntata, portando a galla un momento molto personale e duro della sua vita. “C’è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. – ha esordito la conduttrice – Mi svegliavo la mattina e non ero contenta, non ero felice, piangevo, ho iniziato a provare un senso di angoscia. È stato uno scivolamento lento.”

Fialdini si è raccontata al suo maestro Giovanni Pernice, che è riuscito a mettere in danza questo momento così buio della sua vita: “Ci sono momenti che fanno paura, non ne parli e io stesso non ne ho parlato, provi delle sensazioni che pensi gli altri non possano capire o giudicare. – ha raccontato ancora la conduttrice – Sono stati anni in cui dentro avevo una specie di tormento però fuori mostravo il sorriso, andavo in onda con il sorriso… non lo facevo vedere neanche alle persone col sorriso… era una situazione di buio, di tristezza.”

Francesca Fialdini si racconta a Ballando con le stelle 2025: “Sono andata in terapia”

Parole importanti quelle di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025, tanto che la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrando una parte di sé inedita al pubblico italiano. “Ho cercato di provare a farcela da sola, ma non è possibile, – ha ammesso la conduttrice, spiegando che – solo dopo tanto ho capito che avevo bisogno di qualcuno che mi facesse le domande giuste per trovare le risposte giuste, perciò sono andata in terapia.”