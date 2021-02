Francesca Fialdini positiva al Covid/ Ma “Da noi a ruota libera” non si ferma

Francesca Fialdini è risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice ha dato la notizia ai suoi fan con un post su Instagram. “La risata fa bene a tante cose, ma non ci protegge del tutto”, scrive la Fialdini, pubblicando un video con Rita Dalla Chiesa in cui rivendica l’importanza di ridere. E prosegue: “Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene”. Tanti i messaggi di amici e colleghi: “Siamo con te” ha scritto Nek, “Dai, Franci, domani tutti a fare il tampone senza stress”, ha commentato Rita Dalla Chiesa. Emoticon affettuose anche da parte di Alberto Matano e Roberta Capua. Numerosissimi i messaggi dei fan: “Tanti Auguri di pronta guarigione Franci! Ti rivolgiamo prestissimo in TV!” e “Cavoletti! Riguardati e rimettiti presto!”, hanno scritto due utenti.

Francesca Fialdini positiva al Covid ma non si ferma

Francesca Fialdini ha anche dichiarato che al momento è confermata la puntata di domenica prossima di “Da noi… a ruota libera”: “La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress”. È da capire se la Fialdini condurrà da casa, con la collaborazione di qualcuno in studio, come avvenuto per Carlo Conti a “Tale e quale show” e Serena Bortone in “Oggi è un altro giorno”. “Da noi… a ruota libera” sta ottenendo ottimi ascolti in questa seconda stagione, tanto da ipotizzare che possa essere proprio la Fialdini la degna erede di Mara Venier a Domenica In. Lo scorso settembre in un’intervista a La Stampa, la conduttrice di Rai 1 ha detto parlando della pandemia: “Sarebbe bello se il Covid ci ricordasse che il destino del vicino è anche il nostro”.



